per Mail teilen

Stiko will sich von Söder nicht unter Druck setzen lassen

16:44 Uhr

In der Debatte um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche setzt sich die Ständige Impfkommission (Stiko) gegen Druck aus der Politik zur Wehr. "Die aktuellen Aussagen von Herrn Söder und anderen Politikern zur Stiko und zu deren Arbeit sind auch unter Berücksichtigung der Wahlkampfzeit ungewöhnlich und müssen korrigiert werden", teilte das unabhängige Gremium mit. Ziel der Stiko sei das Erarbeiten der bestmöglichen Impfempfehlung für einzelne Menschen und für die Gemeinschaft. Söder hatte im BR verlangt, dass es mit einer generellen Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren schneller gehen müsse.

Böblinger Landrat beklagt Impfmüdigkeit

16:12 Uhr

Auch im Kreisimpfzentrum des Landkreises Böblingen in Sindelfingen wird inzwischen ohne Termin geimpft. Das Interesse daran hält sich aber offenbar in Grenzen. Wurde vor Wochen noch um einen schnellen Impftermin gekämpft, sei jetzt Impfstoff mehrerer Hersteller vorrätig und die Resonanz aktuell gering, so der Böblinger Landrat Roland Bernhard. Am Donnerstag hätte man in Sindelfingen 1.200 Dosen Moderna verabreichen können. Am Ende des Tages seien es aber nur 250 Impfdosen gewesen. Aktuell gebe es freie Impftage ohne Termin bis zum kommenden Mittwoch. Auch der Impfstoff von Johnson & Johnson sei verfügbar, bei dem eine Spritze reiche.

Studierende fordern Öffnungsperspektive

15:55 Uhr

Studierende der Universität Konstanz demonstrieren am Abend im Konstanzer Stadtgarten. Unter dem Motto "Wir wollen studieren - nicht stagnieren" fordern sie Perspektiven für eine Öffnung der Hochschulen im Land. Außerdem fordern sie, die Studiengebühren während der Pandemie auszusetzen und Studierende unbürokratisch finanziell zu unterstützten.

Durlacher Altstadtfest fällt aus

15:33 Uhr

Das Durlacher Altstadtfest fällt coronabedingt auch 2021 aus. Grund seien unter anderem die starken Einschränkungen bei den Besucherzahlen, ein aufwändiges Organisationskonzept sowie die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Pandemie, so die Stadt Karlsruhe. Zunächst hatten die Vereine das Altstadtfest in den September verschoben, nun aber komplett abgesagt.

15:21 Uhr

Beim zweiten Impfgipfel der Landesregierung ging es vor allem um die Impfmüdigkeit in Baden-Württemberg. Den sinkenden Impfzahlen will Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vor allem mit einer strengeren Testpflicht im Herbst und spontanen Impfaktionen in den Griff bekommen.

14:43 Uhr

Trotz Halbleiter-Mangels und den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verkaufen einige deutsche Autobauer wieder mehr Autos. Audi, mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), spricht sogar vom "erfolgreichsten ersten Halbjahr bei den Auslieferungen in der Unternehmensgeschichte". Mit 980.000 verkauften Wagen blieb Audi knapp unter der Million. Dennoch konnten die Ingolstädter ihren Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 40 Prozent steigern:

Und auch die Stuttgarter Sportwagen-Schmiede Porsche vermeldet heute einen neuen Rekord. Besonders in China und den USA sei die Nachfrage gestiegen. Zwischen Januar und Ende Juni 2021 seien weltweit insgesamt 153.656 Sportwagen ausgeliefert worden, so Porsche. Damit verzeichnet der Hersteller ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr davor und ebenfalls einen neuen Rekord:

14:19 Uhr

Die Bundesregierung stuft die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein, wie das Robert-Koch-Institut bekannt gab. Grund sind die steigenden Infektionszahlen. Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet müssen Reisende nun einen negativen Test oder einen Impfnachweis vorweisen, aber nicht in Quarantäne. Die Bundesregierung führt derzeit mehr als 120 Länder ganz oder teilweise in einer drei Corona-Risikokategorien. Unter den einfachen Risikogebieten sind auch Urlaubsregionen wie Spanien und die Türkei. Portugal und Zypern sind sogar als Hochinzidenzgebiete mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft. Rückkehrer aus diesen beiden Ländern, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen für fünf bis zehn Tage in Quarantäne gehen.

Heidenheim: Das denken Pflegekräfte über eine Impfpflicht

14:13 Uhr

Die Corona-Impfung soll laut Bundesregierung freiwillig bleiben und auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Dennoch wurde zuletzt laut über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nachgedacht. In anderen Ländern wie Frankreich oder Griechenland wird die Einführung einer solchen Pflicht bereits geplant. Pflegekräfte aus Heidenheim erklären, wie sie zu einer Impfpflicht stehen:

12:55 Uhr

Die Universität Hohenheim plant für das kommende Wintersemester, wieder überwiegend zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Der persönliche Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden sei elementar für den Studienerfolg und die Persönlichkeitsentwicklung, betonte der Senat, der den Wechsel laut einer Mitteilung von heute beschlossen hat. Ergänzende digitale Angebote solle es aber weiterhin geben, vor allem bei den Vorlesungen. "Nach drei Online-Semestern wird es Zeit für die Rückkehr, um den Studienerfolg nicht zu gefährden", sagte Rektor Stephan Dabbert. Manche Studierenden hätten den Campus bisher kaum kennengelernt. Angesichts der Inzidenzzahlen und der steigenden Impfquote sei er zuversichtlich, dass man im Herbst wieder vor Ort unterrichten könne, so Dabbert.

Studie: Belastung für Familien besonders groß

11:45 Uhr

Die Auswirkungen der Corona-Krise belasten laut einer aktuellen Studie vor allem Familien. Besonders stark beeinträchtigt fühlten sich Eltern mit minderjährigen Kindern, ergab eine Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Außerdem hätte sich im Laufe der Pandemie die traditionelle Rollenaufteilung verstärkt. Für die Studie wurden Bürgerinnen und Bürger zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2021 dreimal repräsentativ telefonisch befragt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Auswirkungen der Pandemie in ihrem Verlauf immer negativer wahrgenommen würden. Gaben 2020 noch 19 Prozent der Befragten an, der Zeitdruck sei durch die Corona-Krise gewachsen, waren es 2021 bereits 31 Prozent. Am stärksten betroffen waren davon Eltern mit minderjährigen Kindern, von denen 43 Prozent bei der dritten Befragung über gestiegenen Zeitdruck klagten.

Klinikum Stuttgart meldet hohes Defizit

11:26 Uhr

Das Klinikum Stuttgart hat im vergangenen Jahr ein Defizit von mehr als 43 Millionen Euro gemacht. Die Klinikleitung führt das auf massiv gestiegene Ausgaben und weniger Einnahmen durch die Corona-Krise zurück. Allein der Verbrauch von FFP-Masken sei um das 20-fache gestiegen, und das in einem, so die Klinikleitung, schwierigen Marktumfeld für Masken. Hinzugekommen seien Ausgaben für mehrere hunderttausend PCR-Tests, für Beatmungsgeräte und Impfungen. Weil außerdem Betten freigehalten werden mussten, sanken auch noch die Einnahmen. Insgesamt wurden 1.350 Covid-Patienten versorgt, 340 davon auf der Intensivstation.

10:50 Uhr

Die Zahl der Personen, die sich im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in der Karlsruher Bar "Topsy Turvy" infiziert haben, ist um zwei auf 51 gestiegen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) waren unter den positiv getesteten Gästen auch einige Doppelt-Geimpfte. Schwere Krankheitsverläufe gebe es bisher nicht. Das Gesundheitsamt habe die Infektionsketten im Griff. Die zwei Ursprungsinfektionen hätten eine ganze Kaskade weiterer Fälle in einem Kindergarten, einem Gymnasium, zwei Speditionen und einer Telefongesellschaft ausgelöst, so Mentrup.

"Deutsches Team im Olympischen Dorf in Tokio sicher"

9:55 Uhr

Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat die Virologin Barbara Gärtner keine Bedenken wegen der Sicherheit der deutschen Athletinnen und Athleten. Die Virologin, die den Deutschen Olympischen Sportbund berät, zeigte sich gegenüber der dpa überzeugt, dass das deutsche Team im Olympischen Dorf von Tokio sicher sei. Es sei alles getan worden, dass die Sportlerinnen und Sportler die Sommerspiele gesund überstehen. Da sei jedes Studentenwohnheim kritischer, so Gärtner. Rund 85 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner des Olympischen Dorfes werden nach Angaben des IOC geimpft in Japan ankommen. Im Athletendorf gelten trotzdem strenge Corona-Regeln, zum Beispiel müssen die Sportlerinnen und Sportler zwei Meter Abstand voneinander halten. Es gilt eine Maskenpflicht außerhalb des eigenen Zimmers und tägliche Schnelltests sind vorgeschrieben.

Heidelberger Virologe: Mehr Impf-Angebote in sozialen Brennpunkten

8:06 Uhr

Um das Impftempo wieder anzukurbeln, hat der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kräusslich der Landesregierung geraten, mit Angeboten verstärkt in soziale Brennpunkte zu gehen. "Man kann sich schon vorstellen, dass dort die Bereitschaft weniger ausgeprägt ist und der Aufwand zu groß scheint. Auch die Obdachlosenheime werden nicht ganz so leicht erreicht", sagte der ärztliche Direktor des Uniklinikums Heidelberg den "Badischen Neuesten Nachrichten".

Inzidenz steigt bundesweit auf 8,6

5:50 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt die Inzidenz aktuell bei 8,6. Am Vortag hatte der Wert noch 8,0 betragen, vor einer Woche 5,5. Binnen 24 Stunden wurden demnach 1.456 Corona-Neuinfektionen sowie 18 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Auch der R-Wert steigt weiter an: Er liegt laut RKI bei 1,33. Das bedeutet, das 100 Infizierte rechnerisch 133 weitere Menschen anstecken.

Sollte Facebook mehr gegen Falschinfos über Corona tun?

2:10 Uhr

Soziale Netzwerke wie Facebook müssen nach Ansicht der US-Regierung mehr gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit Corona und der Impfung gegen das Virus tun. Facebook müsse schneller Beiträge entfernen, die gegen die Richtlinien verstießen und falsch seien, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Einige Beiträge würden tagelang online bleiben. "Das ist zu lange, Informationen verbreiten sich zu schnell", so Psaki.

Verdi-Chef lehnt Impfpflicht für Pflegekräfte und Kita-Personal ab

1:57 Uhr

Verdi-Chef Frank Werneke lehnt eine Impfpflicht für Pflegkräfte und Kita-Personal als grundrechtswidrig ab. "Eine Impfpflicht für bestimmte Arbeitnehmergruppen wäre ein massiver Eingriff in die Grundrechte, der sich nicht rechtfertigen lässt", sagte Werneke dem "Redaktions-Netzwerk Deutschland" (Freitag). Die Impfquoten bei Pflegekräften und Kita-Beschäftigten seien hoch. "Ich kenne viele Pflegerinnen und Pfleger persönlich - und sie sind alle geimpft", erklärte er. Beim Kita-Personal liege die Quote bei fast 80 Prozent. Er empfehle allen Pflegerinnen und Pflegern, Erzieherinnen und Erziehern und Verdi-Mitgliedern generell, sich impfen zu lassen, sagte Werneke.

Freitag, 16. Juli 2021