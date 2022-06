Sonntag, 19. Juni 2022

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

13:51 Uhr

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen gibt es Debatten über eine erneute Maskenpflicht in Innenräumen. Während sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) skeptisch äußerte, forderte Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery, frühzeitig einen wieder wirksameren "Instrumentenkasten" aus Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Impfen gegen Corona zu beschließen. Den Gegnern einer starken gesetzlichen Regelung gehe es "nicht um Medizin und Schutz der Menschen vor Krankheit, Leid und Tod, sondern um wirtschaftliche Interessen, "verbrämt mit einem absoluten Freiheitsbegriff, der den Schutz vernachlässigt", kritisierte Montgomery in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch wenn die derzeit geltenden Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz erst im Herbst ausliefen, ließen sich "jetzt schon die Nachfolgeregelungen definieren, statt alles auf den September zu verschieben, wie die FDP das will". Er warf der Politik "Versagen" vor. Sie leiste sich "eine unsägliche Debatte" über Auswirkungen von Corona-Maßnahmen, statt notwendige Instrumente zur Verfügung zu stellen.

11:31 Uhr

Der Ärzteverband Marburger Bund mahnt mehr Tempo bei Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst an. "Ich plädiere dringend dafür, noch vor der Sommerpause die Weichen zu stellen, sonst setzt sich die Politik unter erheblichen Druck", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Es wäre verantwortungslos, wenn wir Ende September in eine Regelungslücke schlitterten." Die aktuellen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag erklärt, er strebe zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte für Änderungen noch vor der Sommerpause an. Diese könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Details nannte er dabei noch nicht. "Ich kann das Abwarten nicht nachvollziehen", sagte Johna. Dies sei riskant, und es werde "verdammt eng, rechtzeitig ein Instrumentarium bereitzustellen".

11:15 Uhr

Vertreter der Kommunen drängen angesichts der Corona-Sommerwelle darauf, kostenlose Bürgertests über den Juni hinaus anzubieten. "Die kostenlosen Bürgertests sind ein erstes Frühwarnsystem, die Finanzierung über den 30. Juni hinaus sollte daher dringend durch den Bund weiter sichergestellt werden", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

10:30 Uhr

In der Pandemie sind viele Arbeitskräfte von Hotellerie und Gastronomie in andere Branchen abgewandert. Jetzt fehlen sie ausgerechnet vor dem Sommergeschäft. Manche Betriebe im Land gehen kreativ damit um.

Keine aktuellen RKI-Fallzahlen am Wochenende

9:55 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet wegen fehlender Daten keine Fallzahlen am Wochenende. "Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, so dass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt", schreibt das RKI auf seiner Homepage. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Deutschland bleibt wegen fehlender Daten unverändert bei 140.176.

Bädern im Land fehlen Schwimmmeister

8:05 Uhr

Den Bädern in Baden-Württemberg fehlen Fachkräfte, insbesondere Schwimmmeister. Das ist auch eine Folge der Corona-Pandemie: Viele Menschen, die vor Corona als Saisonkräfte in den Bädern gearbeitet hatten, hätten sich während der pandemiebedingten Schließungen andere Jobs gesucht, so eine Sprecherin der Freiburger Stadtbau GmbH.

Sonntag, 19. Juni 2022