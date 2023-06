AfD-Sieg in Sonneberg: Wie die Partnerstadt Göppingen damit umgeht

In Thüringen wurde erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Wie die Politik in BW darauf reagiert und was das für Sonnebergs Partnerstadt Göppingen bedeutet.

Ein Dammbruch und ein trauriger Tag - so bezeichnet Baden-Württembergs SPD-Landesvorsitzender Andreas Stoch den Wahlsieg eines AfD-Politikers im thüringischen Landkreis Sonneberg. Erstmals in Deutschland stellt die AfD dort mit Robert Sesselmann einen Landrat. Parteien in Baden-Württemberg sind bestürzt über das Ergebnis. Kommendes Jahr stehen Kommunalwahlen an. Sorgen macht man sich auch in Göppingen, Partnerstadt der Kreisstadt Sonneberg. Video herunterladen (60,3 MB | MP4) Partnerstadt Göppingen: OB fordert Rückkehr zu sachlichem Diskurs Für Göppingens Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) ist das Wahlergebnis "schwer zu ertragen". Göppingen ist Partnerstadt von Sonneberg, der größten Gemeinde im gleichnamigen Landkreis. Auch dort gingen viele Stimmen an den AfD-Kandidaten. Als Grund für dessen Erfolg bei der Landratswahl sieht Maier unter anderem einen Frust in der Gesellschaft, der sich über Jahre aufgestaut habe - etwa durch Corona, den Krieg in der Ukraine oder eine gestiegene Zahl Geflüchteter. Welche Aufgaben hat ein Landrat? Die Landkreise und ihr Landrat oder ihre Landrätin sichern wichtige Infrastrukturen. Beispielsweise kümmern sie sich um Bauanträge oder die Abfallbeseitigung. Ein Landrat hat aber keine all zu große politische Machtposition, erklärt Politikwissenschaftler Ulrich Eith von der Universität Freiburg: "Ein Landrat ist in erster Linie dazu da, Verwaltungsaufgaben umzusetzen". Dabei sei er an Recht und Gesetz gebunden - und habe keine großen Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Aber auch der politische Diskurs habe sich verändert. Diskussionen würden schärfer und weniger sachlich geführt, von kommunaler Ebene bis Bundesebene. "Wenn sich die Ampelparteien untereinander ständig streiten, ein Herr Merz, ein Herr Söder oder eine Frau Wagenknecht mit ihren populistischen Phrasen immer noch mehr Öl ins Feuer gießen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der Diskurs irgendwann kaputt geht", so Maier. Die Menschen verleite das dazu, sich abzuwenden. "Wenn es so weitergeht, wird das wahrscheinlich nicht der letzte Wahlerfolg für die AfD bleiben", befürchtet er. Das Wahlergebnis sei schwer zu ertragen, an der Partnerschaft zu Sonneberg will Göppingens Oberbürgermeister aber festhalten. SWR Partnerschaft zu Sonneberg auf Augenhöhe Er empfindet dennoch eine enge Freundschaft zwischen Göppingen und Sonneberg, die über 30 Jahre gewachsen sei. Daran werde sich auch nichts ändern. Die Städtepartnerschaft wurde kurz nach der Wende eingegangen. Eine Augenhöhe zwischen Ost und West sollte damit hergestellt werden, sagt Maier. "Die sollten wir nicht verlassen", plädiert er. Die "Besserwisserei" aus dem Westen als Reaktion auf das Wahlergebnis führe schlimmstenfalls zu einer Trotzreaktion. Es sei wichtig, die Partnerschaft zu suchen und in einen sachlichen, demokratischen Diskurs einzusteigen. Diese Partnerschaft aufzugeben sei nicht der richtige Weg, glauben auch einige Göppingerinnen und Göppinger bei einer nicht-repräsentativen SWR-Umfrage. "Demokratie hat immer etwas mit Austausch zu tun", sagt eine Frau. Auch die AfD bringe eine Meinung ein. Mann müsse sich diese anhören und versuchen zu integrieren, und dennoch die demokratischen Werte beibehalten. Mit dem Ziel, dass sich die Partnerstädte "gegenseitig nach vorne bringen und nicht die AfD nach vorne schießt". Mann könne nicht alle Sonneberger in Sippenhaft nehmen, meint ein anderer. Er mache sich dennoch große Sorgen: Angesichts kommender Wahlen und bisheriger Erfolge der AfD werde ihm "Angst und Bange". Gibt es bald auch in Baden-Württemberg AfD-Landräte? Die kurze Antwort: unwahrscheinlich. Das liegt auch daran, dass Landrätinnen und Landräte in Baden-Württemberg nicht direkt gewählt werden, erklärt Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik. Zu einer Stichwahl wie in Thüringen kann es hier nicht kommen. Gewählt werden die Landräte stattdessen von den Kreistagen. Und in denen gibt es bislang nur wenige AfD-Mitglieder. Im Enzkreis etwa, zu dem die AfD-Hochburg Pforzheim gehört, sitzen aktuell 58 Personen, nur fünf davon gehören der AfD an. Wie bei jeder demokratischen Wahl gilt aber am Ende: Der Wähler entscheidet - und die Kräfteverhältnisse in den Kreistagen könnten sich bei den Kommunalwahlen 2024 auch ändern. Parteien in BW reagieren bestürzt auf Landratswahl in Sonneberg Auch BW-CDU-Generalsekretärin Isabell Huber betont, man dürfe Sonneberg nicht in eine politische Ecke stellen. Viele Menschen hätten die AfD aus Protest gewählt. Diese Menschen müssten jetzt wieder abgeholt und mitgenommen werden. Für FDP-Landeschef Michael Theurer ist die CDU für das Wahlergebnis verantwortlich. Es gelinge ihr nicht die konservative Wählerbasis zu mobilisieren. Der Wahlkampf im thüringischen Sonneberg habe gezeigt, dass es der AfD nicht darum gehe, konstruktive Lösungen zu präsentieren, sagt die Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling. Es gehe nur darum, Fundamentalopposition zu sein. Das Wahlergebnis zeige aber, dass Menschen mit diesem Kurs einverstanden seien - darauf müssten Demokratinnen und Demokraten, egal welcher Partei, eine Antwort finden, so die Grünen-Politikerin. Auch SPD-Chef Stoch betont, die demokratischen Parteien müssten nun die Ursachen für diesen Vertrauensverlust erkennen und bekämpfen. AfD liegt in bundesweiter Umfrage auf Platz zwei Im ARD-Deutschlandtrend lag die AfD vor wenigen Tagen bei 19 Prozent - und damit auf Platz zwei hinter der CDU und vor der SPD. Eine Mehrheit der Befragten (52 Prozent) sprach sich in der repräsentativen Umfrage gleichzeitig für einen Zusammenschluss von Parteien gegen AfD-Kandidaten aus. Bei der Stichwahl im thüringischen Sonneberg hatten das CDU, SPD, Grüne und Linke versucht. Im jüngsten Baden-Württemberg Trend Ende März schnitt die AfD etwas schlechter ab als auf Bundesebene - von den Befragten hätten sie 12 Prozent in den Landtag gewählt.