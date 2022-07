Baden-Württemberg will sich gegen Wassermangel und Starkregen rüsten

Hitze sorgte bereits im Juni für Niedrigwasser in Bächen und Flüssen in Baden-Württemberg. Der Klimawandel verursacht auch hierzulande Wassermangel. Das Land will nun gegensteuern.

Die grün-schwarze Landesregierung will den Folgen des Klimawandels entgegenwirken und sich besser auf Trockenheit und Hochwasser vorbereiten. Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat dafür zwei Konzepte erarbeitet, die am Dienstag vom Kabinett beschlossen werden sollen. Danach wollen Walker und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Strategie der Öffentlichkeit vorstellen. Handlungsempfehlungen für Kommunen und Prognosen Ein Niedrigwasser-Informationszentrum bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg soll nach SWR-Informationen Daten sammeln, um zu wissen, wo wie viel Wasser zur Verfügung steht. Daraus sollen Handlungsempfehlungen für die Kommunen abgeleitet werden. Beispielsweise soll bei extremem Wassermangel bestimmt werden, wer Vorrecht für die Nutzung bekommt. Das Zentrum soll außerdem Daten sammeln und bessere Prognosen liefern. Dadurch will das Land mehr über die Wasservorräte im Land erfahren und den Kommunen, die für die Wasserversorgung zuständig sind, unter die Arme greifen. Die SWR-Wissensredaktion erklärt, was bei Wassermangel in Baden-Württemberg passiert: Audio herunterladen (1,3 MB | MP3) Trinkwasserversorgung in BW weiterhin gesichert Derzeit liegen nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt die Wasserstände an 70 Prozent der Pegel in Baden-Württemberg unterhalb des niedrigsten Wasserstandes in einem durchschnittlichen Jahr. Trotz der angespannten Lage ist die Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg laut Umweltministerium gesichert. Die Landesregierung rechnet wegen vermehrten Starkregens auch mit häufigeren Hochwasser-Lagen im Land. Die Umweltministerin will deshalb deutlich mehr in Dämme und Rückhaltebecken investieren, um mögliche Flutkatastrophen zu verhindern.