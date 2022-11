Berufspendler Johannes Hoppe aus Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) muss auf dem Weg nach Heilbronn umsteigen - und hat dafür laut Fahrplan gerade mal zwei Minuten Zeit. Ob das gut geht? Der ÖPNV in ländlichen Gegenden in Baden-Württemberg könnte zuverlässiger sein. Wie? Darüber wurde am Dienstag in Heilbronn diskutiert.