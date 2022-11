Fast vier Millionen Berufspendler in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es eine große Zahl an Berufspendlern. Von den 20 Städten mit den bundesweit höchsten Pendlerzahlen liegen drei im Land.

Fast 3,8 Millionen Menschen pendelten in Baden-Württemberg 2021 laut Statistischem Landesamt in eine andere Gemeinde zur Arbeit. Deutschlandweit sind den Angaben zufolge rund 23,8 Millionen Personen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit gependelt.

Über das Pendlerland Baden-Württemberg berichtet Levin Sallamon aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

Pendelzahlen: Stuttgart bundesweit auf Platz sieben

Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gehören demnach zu den 20 Städten mit den bundesweit höchsten Zahlen an Pendlern, die zum Arbeiten in die Stadt kommen. Dabei liegt Stuttgart im deutschlandweiten Vergleich auf Rang sieben, Mannheim auf Platz 14 und Karlsruhe auf Platz 15. Die meisten sogenannten Einpendler - also Menschen, die zum Arbeiten in eine Stadt kommen - gibt es mit mehr als einer halben Million Menschen in München, danach folgen Frankfurt, Hamburg und Berlin.

Nur auf Baden-Württemberg bezogen ist Stuttgart der Spitzenreiter. Mit etwas mehr als 303.000 Personen pendeln so viele Menschen zum Arbeiten in die Landeshauptstadt wie in keiner anderen Stadt im Land. Dahinter folgen Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Ulm und Heidelberg.

200 Gemeinden mit positivem Pendelsaldo

Um die Bedeutung einer Stadt als Arbeitsmarktzentrum für ihr Umland zu bewerten, ist laut den Statistikern der sogenannte Pendelsaldo eine wichtige Zahl. Dieser Wert ist demnach die Differenz zwischen Einpendelnden und Auspendelnden. Er gibt also an, ob mehr Menschen zum Arbeiten in eine Stadt kommen, oder ob mehr Menschen sie verlassen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.

Was bedeutet Pendeln? Pendeln ist für die deutschlandweite Pendlerrechnung der Länder laut Pressemitteilung als "das Zurücklegen der Wegstrecke zwischen Arbeits- und Wohnort" definiert. Diese Pendelbewegungen müssen demnach nicht zwingend jeden Tag stattfinden, sondern können auch an verschiedenen Wochentagen erfolgen und von Woche zu Woche variieren. Die Daten bilden daher laut Mitteilung ausschließlich das potenzielle Pendelverhalten ab.

In den 1.101 Gemeinden Baden‑Württembergs sind laut Statistischem Landesamt im Jahr 2021 in nur 200 Gemeinden mehr Menschen ein- als ausgependelt. Die 20 Städte mit dem höchsten Pendelsaldo liegen demnach in den Ballungsräumen und vereinen etwas mehr als ein Drittel der Einpendelnden und der Arbeitsplätze in Baden-Württemberg auf sich.

Pendleratlas: Daten für eigenen Wohnort abrufen

Im interaktiven Pendleratlas für ganz Deutschland können die Pendelzahlen für den eigenen Wohnort abgerufen werden. So lässt sich herausfinden, wie stark aus der eigenen Gemeinde gependelt wird oder wie viele Menschen dort wegen ihrer Arbeit einpendeln.