Auf vielen Feldern in Baden-Württemberg befinden im Herbst braune Maispflanzen. Mit bäuerlichem Versagen oder Wassermangel hat dies nichts zu tun.

Immer wieder sieht man im Herbst trockene Maisfelder. Viele Menschen fragen sich derzeit, ob Bauern ihren Mais vergessen haben. Das kann aber täuschen, denn es kommt darauf an um welche Art Mais es sich handelt.

Silomais und Körnermais unterschiedlich genutzt

Zum einen gibt es sogenannten Silomais. Dieser wird aus der gesamten grünen Pflanze produziert. In der Regel wurde diese Art in diesem Jahr längst von den Feldern geerntet. Silomais ist die wichtigste Kulturpflanze zur Erzeugung von Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen.

Zum anderen gibt es "Körnermais". Dieser befindet sich derzeit in braunen Stängeln auf den Feldern - unter anderem wird er in Baden und im Bodenseeraum angebaut.

Körnermais muss trocknen

Schon an Namen lässt es sich erkennen: Beim "Körnermais" werden nur die Körner verwertet. Körnermais gilt als wertvolles Kraftfutter für Schweine, aber auch für Rinder und Hühner.

Die Landwirte warten solange, bis die Pflanze getrocknet ist - ein braunes und "vergammeltes" Aussehen ist da völlig normal. Gerade weil es in den vergangenen Wochen zu regnerisch war, warten die Bauern mit der Ernte. Sie könnten zwar die Körner nachtrocknen, aber dazu müssten sie Energie einsetzen, welche wiederum derzeit zu teuer dafür ist.

Also wird gewartet und gehofft, dass der Körnermais bis Mitte November trocken genug ist, um ihn zu ernten, denn dann muss er spätestens eingefahren werden. Nachdem man dann die Körner geerntet hat, bleibt der Rest der Pflanze auf dem Feld liegen und wird anschließend in den Boden eingearbeitet.

Körnermais wird manchmal doch zu Silomais

Weil es im Sommer zu trocken war, haben sich in manchen Regionen an den Pflanzen allerdings kaum Körner gebildet. Da war also keine Körnerernte zu erwarten und deshalb wurde der Körnermais oft auch schon früher zum Silomais verarbeitet.