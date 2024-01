Bahnreisende und Pendler müssen sich von Mittwoch bis Freitag auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem mehrtägigen Streik im Bahnverkehr aufgerufen. Im Personenverkehr hat der Streik in der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr begonnen und soll bis Freitag (12.1.), 18 Uhr, andauern. Im Güterverkehr hatten die GDL-Mitglieder ihre Arbeit bereits am Dienstagabend niedergelegt.

Welche Bahnverbindungen in Baden-Württemberg betroffen sind IRE3: Ulm - Lindau / Friedrichshafen - Basel Bad Bf (einzelne Zugverbindungen)

IRE6: Stuttgart - Tübingen - Aulendorf /Rottenburg am Neckar (einzelne Zugverbindungen)

IRE50: Aalen - Ulm (kein Notprogramm > wenn möglich auf Züge der SWEG ausweichen)

IRE200: Wendlingen - Ulm (2-Stunden-Takt)

RE2: Karlsruhe - Konstanz (einzelne Zugverbindungen)

RE4: Stuttgart - Konstanz (kein Notprogramm)

RE5: Stuttgart - Friedrichshafen (kein Notprogramm Stuttgart<>Ulm. Wenn möglich Züge der Go-Ahead GmbH nutzen.)

RE7: Karlsruhe - Basel Kein Notprogramm, Züge der Linien RE2 (Karlsruhe<>Offenburg), Linie RB26 (Offenburg<>Freiburg) und RB27 (Freiburg<>Basel) nutzen.

RE14a/b: Stuttgart - Rottweil / Freudenstadt (einzelne Zugverbindungen)

RE55: Donaueschingen - Ulm (einzelne Zugverbindungen)

RB26: Offenburg - Freiburg(Breisgau) (3-Stunden-Takt)

RB27: Freiburg(Breisgau) -Basel Bad Bf /Neuenburg(Baden) (3-Stunden-Takt Freiburg<>Basel, Kein Notprogramm Müllheim(Baden)<>Neuenburg(Baden))

RB28: Müllheim(Baden) - Mulhouse Ville (kein Notprogramm)

RB30: Basel Bad Bf - Lauchringen (3-Stunden-Takt)

RB31: Radolfzell - Friedrichshafen (kein Notprogramm. Züge der Linie IRE3 nutzen)

RB37: Waldshut -Stühlingen (kein Notprogramm)

RB42: Donaueschingen - Triberg/Rottweil (kein Notprogramm. Züge der Linie RE2 und SWEG nutzen)

RB53: Aulendorf - Leutkirch /Wangen(Allgäu) (einzelne Zugverbindungen)

RB56: Ulm - Sigmaringen (Kein Notprogramm. Züge der Linie RE55 nutzen)

RB63: Bad Urach - Herrenberg (Kein Notprogramm Bad Urach<>Tübingen, 1.5 Stunden-Takt Tübingen<>Herrenberg)

RB74: Pforzheim - Horb - Tübingen (Pforzheim<>Horb einzelne Zugverbindungen, Horb <> Tübingen guter 2-Stunden-Takt)

RB93: Friedrichshafen - Lindau (Züge der Linie IRE3 nutzen)

MEX 19 / 90: Stuttgart - Schwäbisch Hall-Hessental - Crailsheim (einzelne Zugverbindungen > wenn möglich auch auf Züge der Go Ahead GmbH ausweichen)

S1 / S10 / S11: Breisach / Endingen - Freiburg - Seebrugg / Villingen(Schwarzw) (kein Notprogramm Titisee<>Villingen(Schwarzwald)), kein Notprogramm Endingen a.K. <> Gottenheim, kein Notprogramm Titisee <> Seebrugg, einzelne Zugverbindungen Breisach-Freiburg-Titisee)

S61: Radolfzell - Stockach (einzelne Zugverbindungen)

RS2 / RS21: Ulm - Biberach(Riß) (2-Stunden-Takt)

S2: Kaiserslautern - Mannheim - Mosbach (kein Notprogramm)

S5: Heidelberg - Neckargemünd - Sinsheim (zwei-Stunden-Takt)

S51: Heidelberg - Meckesheim - Aglasterhausen (kein Notprogramm)

S6: Mannheim - Bensheim (kein Notprogamm)

RE: Bruchsal - Heidelberg - Mannheim (kein Notprogramm)

Bus-Ersatzverkehr für Ried-Bahn zwischen Mannheim und Frankfurt: nicht von Streik betroffen

S1 Kirchheim (Teck) - Stuttgart Vaihingen (Stundentakt)

Deutsche Bahn erstellt Notfahrplan

Die Deutsche Bahn setzt während des mehrtägigen Streiks erneut auf einen Notfahrplan. Dieser sei wie geplant angelaufen, teilte der Konzern am Mittwochmorgen mit. Im Fernverkehr ist wie bei den vorherigen Arbeitskämpfen der GDL laut Bahn rund jeder fünfte Zug im Einsatz. Auch im Regionalverkehr ist das Angebot massiv eingeschränkt, auch dort wird nach einem Notfallplan gefahren. Reisende, die auch mit S-Bahnen und Regionalzügen unterwegs sind, sollen sich in den Auskunftsmedien der Deutschen Bahn vorab informieren.

Die Tickets behielten ihre Gültigkeit, sagte eine Sprecherin der Bahn. Wer für Mittwoch, Donnerstag oder Freitag gebucht habe, könne diese Tickets auch später noch nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben und auch eine Stornierung sei nach den gesetzlichen tariflichen Fahrgastrechten möglich.

So bewerteten Bahnreisende am Tag vor Streik-Beginn die aktuelle Lage:

Private Bahnunternehmen in BW fahren trotz GDL-Streik

Die privaten Bahnbetreiber Go-Ahead, SWEG, AVG, RNV und Agilis sind nach eigenen Angaben von den Streiks der GDL zumindest nicht direkt betroffen. Das Bahnunternehmen Go-Ahead BW schreibt auf seiner Webseite, dass es dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen könne.

Das könnte der Fall sein, wenn etwa Infrastruktureinrichtungen der DB Netz bestreikt werden sollten oder wenn Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankämen.

Zwischen Basel und Freiburg fahren Schweizer Sonderzüge

Die Deutschland-Tochter der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ist vom Streikaufruf der GDL nicht betroffen. Die SBB Deutschland kann deshalb während des Streiks auf der Rheintalstrecke zwischen Basel und Freiburg mit acht Sonderzügen pro Tag einspringen. Die Sonderzüge halten an denselben Haltestellen wie die Züge, die sie ersetzen.

Friedrichshafen: Laut GDL nur drei Lokführer im Dienst

Am Stadtbahnhof in Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind am Mittwochmorgen die meisten Verbindungen ausgefallen. Wie die GDL-Ortsgruppe dem SWR sagte, arbeiten dort wegen des Streiks aktuell nur drei Lokführer. Mittlerweile haben sich dort einige Pendlerinnen und Pendler vor der Kälte ins Bahnhofsgebäude geflüchtet. Ein paar von ihnen sind auf der Durchreise in Friedrichshafen gestrandet und kommen gerade nicht mehr weiter. Die meisten haben kein Verständnis für den erneuten Streik, vereinzelt gibt es aber auch Zuspruch. Auch in Radolfzell (Kreis Konstanz) sind viele Züge ausgefallen. Nicht vom Streik betroffen sind allerdings die S-Bahnen, zum Beispiel von Radolfzell nach Konstanz.

Wegen des GDL-Streiks ist am Morgen auch der Regionalexpress von Karlsruhe nach Heilbronn ausgefallen. Die Stadtbahnlinien S4, S41, und S42 zwischen Heilbronn, Eppingen (Kreis Heilbronn) und Öhringen (Hohenlohekreis) will die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft trotz des Streiks bedienen. Im Kernbereich sollen Bahnen mindestens im Stundentakt fahren.

Laut SWR Reporter sind die Menschen am Stuttgarter Hauptbahnhof gut vorbereitet auf den Streik. Die Menschen weichen auf die Züge der privaten Anbieter wie Go-Ahead oder SWEG aus, die nicht vom Streik betroffen sind und deshalb pünktlich fahren. Probleme bei Infrastruktur oder mit den Fahrdienstleitern scheint es bislang auch keine zu geben. Allerdings ist deutlich weniger los als gewöhnlich. Wie SWR Reporter berichten, ist auch an den Bahnhöfen in Karlsruhe, Ulm, Friedrichshafen und Heilbronn wenig Betrieb.

Kilometerlange Staus auf den Straßen

Neben den Zugausfällen kommen für viele Pendler in Baden-Württemberg am Mittwochmorgen Behinderungen auf mehreren Autobahnen und Bundesstraßen hinzu. So ist etwa auf der A81 von Heilbronn nach Stuttgart der Verkehr nach einem Unfall bei Mundelsheim nahezu zum Erliegen gekommen, kilometerlange Staus und Verzögerungen von über einer Stunde waren die Folge. Staus mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern auf der A5 von Basel kommend in Richtung Karlsruhe bei Freiburg beeinträchtigten rund um die Stadt im Breisgau den Berufsverkehr. In und um Freiburg kam das Wetter erschwerend hinzu: Aufgrund von Straßenglätten registrierte die Polizei zahlreiche Unfälle, auf der B31 musste der Kappler Tunnel aufrgrund der Gällte mehrfach kurzristig gesperrt werden.

Wie es konkret auf Ihrer Strecke aussieht, können Sie hier nachschauen:

Seit Anfang November ringt die GDL mit der Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen um höhere Tarife. Kern des aktuellen Tarifkonflikts ist aber die Forderung der Gewerkschaft nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hält diese Forderung für unerfüllbar. Sie ist lediglich bereit, mit der Gewerkschaft über die Ausweitung bereits bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle zu reden.

GDL-Mitglieder stimmten im Dezember für unbefristete Streiks

Im aktuellen Tarifstreit hat die GDL bereits zwei Mal zu Warnstreiks aufgerufen, die im Personenverkehr aber maximal 24 Stunden dauerten. Im Dezember hat die Gewerkschaft ihre Mitglieder per Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Rund 97 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus. Seither sind längere Streiks möglich.