Ein 32-jähriger Asylbewerber aus Nigeria muss sich wegen Mordes und versuchtem Mord vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Im Juni soll der Mann in einer Asylbewerberunterkunft in Kressbronn am Bodensee (Bodenseekreis) mit einem Küchenmesser auf sieben Menschen eingestochen haben.