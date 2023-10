Soll es in Baden-Württemberg beim achtjährigen Gymnasium bleiben oder wieder flächendeckend G9 gelten? Über diese Frage hat am Samstag in Stuttgart zum ersten Mal ein Bürgerforum aus 64 zufällig ausgewählten Menschen diskutiert. Gesprochen wird zum Beispiel über die psychische Belastung von Schülern, aber auch über das benötigte Personal. Am Ende soll eine Empfehlung an die Landesregierung stehen.