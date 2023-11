Rund 200 Mitarbeitende der Rüstungsbetriebe Hensoldt und Airbus in Ulm haben die Einkaufspolitik der Bundesregierung kritisiert. Sie vergebe zu wenig Aufträge zur Modernisierung der Bundeswehr an deutsche Unternehmen, sondern an US-Firmen. Die Angestellten befürchten, dass der Standort Ulm an Bedeutung verliert.