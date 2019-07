Das einzig Richtige bei dieser Hitze: In einer preiswürdigen Choreografie stürzen sich am Donnerstag (25.7.) in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) drei Jungen in einen Badesee. Im Schatten wurden dort 34 Grad gemessen, in der Sonne wurde es wohl - gefühlt - dreistellig.

dpa Bildfunk Thomas Warnack