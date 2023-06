per Mail teilen

Saure Nieren sind klassische Hausmannskost. Serviert werden die Innereien mit einer raffinierten Soße aus grobkörnigem Senf, süßem Portwein, Preiselbeeren und Schokolade.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Zutaten:

600 g Schweinenieren (geputzt und küchenfertig in zwei Zentimeter große Röschen schneiden)

2 EL Butterschmalz

200 ml Milch

2 EL Mehl (doppelgriffig)

2 Zwiebeln (geschält, in Würfel geschnitten)

2 EL Butter

1 TL Puderzucker

2 EL Balsamico-Essig

1 EL Dijonsenf

100 ml Sahne

650 ml Fond/Brühe (kräftig)

100 ml Portwein (rot)

1 TL Preiselbeeren

10 g Zartbitterschokolade

1 EL Estragon-Blätter (frisch)

Salz

Pfeffer

1 TL Butter (kalt)

Saure Nieren: Innereien richtig zubereiten

Die küchenfertigen Nieren in kleine Stücke, früher Röschen genannt, schneiden.

Tipp: Nieren beim Metzger kaufen Lassen Sie die Nieren vom Metzger vorbereiten und alle Häutchen und Stränge entfernen.

Die Nieren-Röschen für 20 Minuten in der Milch einlegen und anschließend mit einem Küchenpapier trocken tupfen.

Tipp: Besonders zarte Nieren Die Nierchen werden zarter, wenn sie vor dem Braten in Milch eingelegt wurden.

Die Röschen in dem doppelgriffigen Mehl wenden oder bestäuben. In einer Pfanne auf dreimal in heißem Butterschmalz für je zirka 30 Sekunden anbraten. Sie werden dann auf einem Teller im Backofen bei 70 Grad warmgehalten.

Die Zwiebelwürfel in der Butter goldgelb anschwitzen und mit dem Puderzucker bestäuben.

Tipp: So karamellisieren Zwiebeln Mit dem Puderzucker werden die Zwiebeln leicht karamellisiert. Das gibt einen feinen Geschmack in der Soße.

Pfanne vom Herd nehmen, Essig, Senf und Sahne zugeben und einmal aufkochen lassen. Mit Fond oder Brühe und dem Portwein aufgießen, auf die Hälfte einkochen lassen.

Preiselbeeren und kleingeschnittene Schokolade unterrühren.

Tipp: Deshalb ist die Geheimzutat Schokolade Verwenden Sie Zartbitter-Schokolade, damit erhält die Soße einen schönen Glanz.

Dann die Nierchen zugeben und für vier Minuten bei mittlerer Hitze ziehen lassen. Nicht mehr aufkochen! Umrühren nicht vergessen. Estragon-Blätter klein schneiden und zugeben, jetzt abschmecken. Nieren mit einem Schaumlöffel entnehmen und anrichten.

Abschließend in die Soße die kalte Butter geben und mit einem Mixstab mixen – die Soße über die Nieren geben.

