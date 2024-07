So erkennen Sie "echte" schwarze Oliven

Nehmen Sie nur echte Oliven und keine gefärbten. Natürlich gereifte Oliven erkennen Sie am Aussehen. Sie sind ungleichmäßig in der Farbe und nicht ganz so prall. Die Farbe variiert von grau über violett bis schwarz. Gefärbte Oliven sind meist pechschwarz und einheitlich in der Färbung. Wenn Produzenten nachhelfen und grüne, unreife Oliven mit Eisen-II-Gluconat (E579) oder Eisen-II-Lactat (E585) färben, ist das auf der Verpackung angegeben. Dann finden Sie in der Regel die Bezeichnung "geschwärzte Oliven" auf den Gläsern und Dosen.