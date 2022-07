Römersalat mit grünem Gemüse und Sesamlachs

per Mail teilen

Koch/Köchin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

SWR Jens Alinia

Zutaten:

Dressing:

250 g Naturjoghurt, 3,5%

2 TL Ingwer, gerieben

3 Knoblauchzehen, grob gehackt

1 grüne Chili, entkernt, grob gehackt (nach Bedarf dosieren)

2-3 EL Sesampaste (Tahin, Asia- oder Supermarkt)

2-3 TL (süße) Sojasoße

etwas Salz und Pfeffer aus der Mühle

etwa 1 EL Zitronensaft

3 Stiele Basilikum

je 5 Stiele Koriander oder Petersilie

5 Stiele Dill, sehr fein geschnitten

eventuell etwas lauwarmes Wasser

Außerdem:

2 große oder 4 kleine Römersalate, halbiert

120 g Edamame-Sojabohnen (hellgrüne, kleine Bohnen, Tiefkühl oder Dose)

12 grüne Spargel, zwei Drittel geschält, schräg geschnitten

etwas Olivenöl und Salz

400 g Lachsfilet, dünne Scheiben, schräg geschnitten

Salz, Pfeffer

3 EL Sesam, weiß oder mit schwarz gemischt

Pflanzenöl zum Braten

1 Zitrone, geviertelt zum Servieren

"Das Besondere an diesem Salat sind die vielen Kräuter und das Sesammus Tahin im Dressing. Es passt nicht nur zu rohem und gegrilltem Salat oder Gemüse, sondern auch gut zu kaltem Huhn oder Tomaten mit Schafskäse. Ich kombiniere es hier zu Sesamlachs aus der Pfanne!"

Zubereitung:

Alle Zutaten für das Dressing ohne die Kräuter in einem Mixer mixen.

Die Kräuter von den Stielen zupfen. Die eine Hälfte unter das Dressing mixen. Eventuell etwas Wasser zugeben. Das Dressing sollte leicht flüssig sein. Die andere Hälfte der Kräuter etwas feiner schneiden und für später aufheben.

Vom Römersalat die äußeren Blätter entfernen und halbieren. Die Blätter vorsichtig auseinanderziehen, dabei waschen und dann trockenschütteln. Die Sojabohnen einfach auftauen lassen oder aus der Dose ohne die Flüssigkeit nehmen.

Den Spargel und die halbierten Römersalate in einer Pfanne in etwas gesalzenem Öl mit ein paar Röstaromen bei mittlerer Hitze von allen Seiten anbraten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Den Lachs in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden, von allen Seiten in Sesam wälzen und in der gleichen Pfanne bei mittlerer Hitze von beiden Seiten je ein bis zwei Minuten vorsichtig braten. Der Sesam sollte nicht verbrennen.

Römersalat, Spargel, Sojabohnen und Sesamlachs auf einem Teller anrichten, je etwa zwei Esslöffel Tahindressing sowie die restlichen Kräuter darauf verteilen.

Corinnes Tipp: Dazu passt Filoteig mit Butter eingepinselt, mit Salz und Ras El Hanout bestreut und im Ofen knusprig gebacken. Oder einfach helles Sauerteigbrot oder Salzkartoffeln.

Rezept Römersalat mit Gemüse und Lachs zum Ausdrucken

Noch eine Idee für einen Sommersalat: vegan mit Blaubeerdressing

Übersicht aller SWR Rezepte