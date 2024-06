Auf zur Schnäppchenjagd: Wir stellen schöne und besondere Flohmärkte in Baden-Württemberg vor. Wo in der Nähe gibt es sonst noch tolle Märkte mit Trödel, Krempel und Schätzen?

Der Mannheimer Krempelmarkt hat mehr als 50 Jahre Tradition: Seit 1970 veranstaltet der Verein Projekt Freiraum die Flohmärkte. Diese finden seit vielen Jahren nun auf dem Neuen Meßplatz im Norden der Quadratestadt statt. Der Markt ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, die Veranstalter versuchen also, die Standgebühren niedrig zu halten.

Zwischen März und November findet fast jeden Monat ein Flohmarkt statt, verkauft wird von 8 bis 14 Uhr. Das Gelände ist mit der Straßenbahn problemlos zu erreichen. Ach ja: Die aus der Standgebühr erwirtschafteten Überschüsse setzt der Verein übrigens für soziale, ökologische und kulturelle Projekte in der Region ein.

Termine für 2024: 15. Juni, 13. Juli, 7. September, 19. Oktober und 16. November.

Den ersten Samstag im September kommen Flohmarktfreunde in Vellberg bei Schwäbisch Hall auf ihre Kosten. Zwischen 70 und 80 Händler bieten am 7. September 2024 von 9 bis 16 Uhr ihre Waren an. Besucher können an den Ständen auf dem Marktplatz des kleinen Städtchens entlang schlendern. Die malerische Kulisse bilden Jahrhunderte alte Fachwerkhäuser wie das Rathaus oder der Museumsgasthof Ochsen. "Ich freue mich jedes Jahr darauf", schwärmt Eleonore Koch, die uns den Tipp zu diesem Flohmarkt gegeben hat, vom besonderen Ambiente.

1.000 Stände, 24 Stunden, 9 Laufkilometer, 2 Länder, 1 Flohmarkt: Einmal im Jahr findet zwischen Konzstanz (D) und Kreuzlingen (CH) der grenzüberschreitende Nacht-Flohmarkt statt. Auch 2024 findet der Flohmarkt wieder statt. Vom 15. Juni ab 19 Uhr bis 16. Juni 18 Uhr können Besucher bummeln, stöbern und feilschen. Straßenmusiker und Kleinkünstler, Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten und das besondere Flair am Wasser sorgen für eine einzigartige Atmosphäre.

