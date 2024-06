Über den Flohmarkt schlendern, kleine Schätze, günstige Gebrauchsgegenstände oder Sammlerstücke entdecken, das macht den Reiz des Trödelmarktes aus. Wir stellen Ihnen die schönsten Flohmärkte in Rheinland-Pfalz vor.

Krempelmarkt am Mainzer Rheinufer

Michelsmarkt in Andernach

Bollendorfer Flohmärkte

Dorfflohmarkt in Hollnich, Rothenbusch und Gammelshausen

Auf dem Mainzer Krempelmarkt findet sich Antikes, Krimskrams, Nützliches und vielleicht das ein oder andere lang gesuchte Sammlerstück. Das Besondere: Die Stände sind ausschließlich von privaten Teilnehmern. Und das Flair entlang des Rheinufers zwischen Kaisertor und Rotem Tor ist einmalig. Der Flohmarkt findet immer von 7 bis 15 Uhr statt.

Samstag, 1. und 29. Juni 2024

Samstag, 20. und 27. Juli 2024

Samstag, 3., 17. und 31. August 2024

Samstag, 7. und 21. September 2024

Samstag, 5. und 19. Oktober 2024

Samstag, 2. November 2024

Der Michelsmarkt hat eine lange Tradition. Seit mehr als 600 Jahren gibt es ihn schon und zu verdanken haben ihn die Andernacher einem Kölner Erzbischof. Neben all den Flohmarktständen bietet der Michelsmarkt auch einen Jahrmarkt mit vielen Fahrgeschäften. Die Besucher können also nicht nur feilschen und Schnäppchen machen, sondern auch richtig Spaß haben. Und das gleich mehrere Tage hintereinander.

Freitag, 27. September bis Dienstag, 01. Oktober 2024

Bollendorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Luftkurort, der direkt an der Grenze zu Luxemburg liegt. Idyllisch auf einer Wiese zwischen einer Mauer und dem Fluss Sauer gibt es regelmäßig einen Flohmarkt. An mehr als 50 Ständen findet sich alles Mögliche. Wer mag, der kann auch einen Imbiss einwerfen und dabei die vorbeifahrenden Kanus beobachten. Der Flohmarkt in Bollendorf findet immer an einem Wochenende im Monat statt: samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni

Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli

Samstag und Sonntag, 17. und 18. August

Samstag und Sonntag, 7. und 9. September

Samstag und Sonntag, 28. und 29. September

Die drei Ortsgemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis befinden sich in der Nähe von Kastellaun. Ihr Flohmarkt-Konzept ist ein ganz besonderes, denn die Bewohner*innen laden privat zu sich ein: in den Garten, Hof und manchmal auch ins Haus. Dort gibt es Schätze zu entdecken wie Spielzeug, Kleidung oder sogar Möbelstücke. Zu erkennen sind die Flohmarktaussteller an einem Luftballon am Grundstück. So kann jeder Besucher sehen, wo es Flohmarktartikel zu kaufen gibt. Gleichzeitig können die gemütlichen Dörfer durchwandert werden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Tipp für den Dorfflohmarkt gab uns Frau Dorothea Hardt.

Sonntag, 25. 08. 2024

Für Freunde von Raritäten, Kuriositräten und Schnäppchen ist ein Flohmarkt ein wahres Paradies. dpa Bildfunk picture alliance / Geisler-Fotopress

Haben Sie einen besonderen Flohmarkt-Tipp?

Flohmärkte gibt es viele, doch wohin lohnt auch eine längere Anfahrt? Welcher bietet etwas ganz besonderes? Und welchen Termin sollte man sich im Terminkalender schon mal rot anstreichen? SWR4.de sucht nach weiteren schönen Flohmärkten in Rheinland-Pfalz. Schreiben Sie uns, wenn Sie der Meinung sind, dass man diesen Flohmarkt nicht verpassen sollte.

Schicken Sie uns Ihre Tipps zu den schönsten Flohmärkten in BW und RLP