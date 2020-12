Radio und Podcast hören, das Neueste aus der Region erfahren - und das alles von unterwegs: Die SWR4 App für Smartphone und Tablet macht's möglich.

Neu in der SWR4 App

Mit dem Radiowecker können Sie sich jetzt von Ihrem Lieblingssender wecken lassen! Und wer SWR4 gerne während der Fahrt hört, kann sich freuen: Mit dem neuen Update können Sie das Radioprogramm von SWR4 oder die Podcasts über das Autoradio hören. Viel Spaß dabei und gute Fahrt!

Kurz im Überblick: Das können Sie mit der SWR4 App machen

Das Radioprogramm von SWR4 hören (SWR4 Rheinland-Pfalz und SWR4 Baden-Württemberg, außerdem alle Streams aus den Regionen)

In der Playlist nachsehen, welche Songs im Radio laufen

Podcasts hören und herunterladen

Nachrichten und Regionalnachrichten hören

Radiowecker: sich von SWR4 wecken lassen

Das Neueste von SWR4 und aus der Region lesen

Aktuelle Wetter- und Verkehrsmeldungen aus der Region lesen

Eine Nachricht direkt ins SWR4 Studio schicken

Das Programm von SWR4 und Podcasts übers Autoradio hören (mit Android Auto oder Apple Car-Play - ist nachrüstbar, falls noch nicht vorhanden)

Hier können Sie die SWR4 App herunterladen Die kostenlose SWR4 App ist für die mobilen Betriebssysteme von Apple (iOS) und Google (Android) erhältlich. Nutzbar ist sie sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet. Entweder suchen Sie im Store nach SWR4 oder Sie geben im Browser auf dem Handy die Adresse www.swr4.app ein. Dann werden Sie automatisch an die richtige Stelle im App Store weitergeleitet. Wenn Sie noch die alte SWR4 App installiert haben Wenn Sie bisher die App für SWR4 Baden-Württemberg genutzt haben, müssen Sie diese einfach nur updaten. Haben Sie bisher die App für SWR4 Rheinland-Pfalz genutzt, müssen Sie zunächst die App auf Ihrem Gerät deinstallieren. Anschließend suchen Sie im App Store bzw. bei Google Play nach der neuen SWR4 App und installieren Sie diese.

Neu: eine App für zwei Bundesländer

Für SWR4 Baden-Württemberg und SWR4 Rheinland-Pfalz gibt es jetzt nur noch eine App. Beim ersten Start können Sie das Bundesland und Ihre bevorzugte Region auswählen. Selbstverständlich können Sie Ihre Auswahl jederzeit über das Einstellungsmenü ändern.

SWR4 live hören - aus Ihrer Region

Ob unterwegs übers Mobilfunknetz oder zuhause über WLAN: Sie können mit der App jederzeit das Radioprogramm von SWR4 hören - und zwar aus der Region, in der Sie zuhause sind. Ob in Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, Trier oder Koblenz - ob in Friedrichshafen, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Tübingen oder Ulm: Wählen Sie einfach Ihr Lieblingsstudio aus und hören Sie den ganzen Tag Ihre Lieblingsmusik mit allen Informationen zum laufenden Programm und den wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Heimat.

In der Playlist können Sie jederzeit nachschauen, welche Musiktitel gerade im SWR4 Programm gelaufen sind.

Das Neueste aus Ihrer Heimat, Deutschland und der Welt

Was passiert bei Ihnen "vor der Haustür"? Die SWR4 App hält Sie über alles auf dem Laufenden, was für Ihre Region wichtig ist. Das können Sie nachlesen oder hören, denn die Regionalnachrichten gibt es auch als Audio. Die Nachrichten informieren Sie halbstündlich über das Neueste aus Ihrer Heimat.

Zusätzlich erfahren Sie auch, was in Deutschland und der Welt passiert - denn die stündlichen SWR4 Nachrichten bekommen Sie ebenfalls in unserer App. Und wenn Sie nichts verpassen möchten, aktivieren Sie einfach die Eilmeldungen in den Einstellungen. Damit informieren wir Sie auf Wunsch noch schneller und in aller Kürze über die wichtigsten Geschehnisse aus aller Welt.

Alle SWR4 Podcasts nachhören

Haben Sie den "Morgengedanken", die neueste Folge von "Die Ähn un die Anner" oder den SWR4 Gartentipp verpasst? Möchten Sie die Schlagerstars im Interview hören oder die musikalischen Raritäten, die wir für Sie ausgraben? Kein Problem! Podcast macht's möglich. Damit können Sie die Audios sogar offline anhören, also ohne Internetverbindung. Ihre Lieblings-Podcasts sammeln Sie in der SWR4 App ganz einfach in der neuen Rubrik "Favoriten".

Schreiben Sie direkt ins SWR4 Studio!

Sie möchten schnell und bequem zu uns Kontakt aufnehmen? Nutzen Sie dafür die Kontaktfunktion in der App. Einfach per Fingertipp auf das kleine Sprechblasen-Symbol. Hiermit können Sie uns Mails, Sprachnachrichten, Bilder oder Videos direkt ins SWR4 Studio schicken. Auch das schöne selbstgemachte Foto aus Ihrem Garten ist hier bestens aufgehoben!

Bei Wetter und Verkehr immer auf dem Laufenden

Wie das Wetter an Ihrem Wohnort wird, zeigt Ihnen die SWR4 App natürlich auch. Und wenn sich auf Ihrer Autobahn etwas zusammenstaut, sagen wir Ihnen das in unseren Verkehrsmeldungen.

Bilder: Das bekommen Sie mit der neuen SWR4 App

Die App an die eigenen Bedürfnisse anpassen

In den Einstellungen können Sie die SWR4 App noch mehr an Ihre Bedürfnisse anpassen. Tippen Sie dazu auf das Zahnrad oben rechts. Dort können Sie einstellen, ob Sie Eilmeldungen bei besonderen Ereignissen per Push-Benachrichtigung auf Ihren Sperrbildschirm erhalten wollen und für welchen Ort und welche Region Sie aktuelle Nachrichten und Wetterdaten angezeigt bekommen möchten.

Was kostet die SWR4 App?

Download und Nutzung der SWR4 App sind kostenlos. Da für den Download und einzelne Funktionen der App eine Internetverbindung genutzt wird, können Kosten über Ihren Mobilfunk-Anbieter bzw. Provider entstehen. Diese können sich je nach Tarif in ihrer Höhe unterscheiden. Wenn Sie gerne und häufig über die App das Radioprogramm von SWR4 hören, empfehlen wir WLAN oder eine Daten-Flatrate zu nutzen.