Uns ist Ihre Privatsphäre sehr wichtig. Hier können Sie nachlesen, welche Daten wir bei der Nutzung der SWR4 App speichern und warum.

Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der:

Südwestrundfunk (SWR)

vertreten durch den Intendanten

Anstalt des öffentlichen Rechts

Neckarstraße 230

70190 Stuttgart

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, bestehen die in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) genannten Rechte, insbesondere auf Auskunft, Berichtigung und Löschung. Eine erklärte Einwilligung zur Verarbeitung von Daten kann jederzeit widerrufen werden. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie bei der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den SWR in Ihren schutzwürdigen Interessen verletzt wurden, steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu. Für den SWR ist das Prof. Dr. Armin Herb - direkt erreichbar unter datenschutz@swr.de.

Nutzung der App ist anonym

Die Nutzung der SWR4 App erfolgt komplett anonym. Das heißt, der Südwestrundfunk kennt Sie nicht beim Namen und kann keinen Bezug zwischen Ihrem Programm und Ihrer Identität herstellen. Sie können Ihre in der SWR4 App angegebenen Präferenzen und alle Daten über ihre bisherige Nutzung (die in der App gespeichert werden sowie auf dem Server, der das Programm für die App bereitstellt) jederzeit im Bereich der Einstellungen löschen bzw. zurücksetzen.

Bei der ersten Installation der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet wird eine sehr lange Nummer automatisch erzeugt. Sie ist dazu da, damit der App-Server, der das Programm für die App erzeugt, Ihr Gerät identifizieren kann und weiß, an welches Gerät er welches Programm liefern muss.

Diese Nummer ist eindeutig und bezieht sich ausschließlich auf ein Gerät und eine Installation ("Instanz") der SWR4 App. Wenn Sie die App löschen und wieder neu installieren, wird eine neue, andere Nummer erzeugt. Daten, die direkte Rückschlüsse auf Sie oder ihr Smartphone oder Tablet erlauben, werden zu keinem Zeitpunkt in der SWR4 App gespeichert oder an den App-Server übermittelt: Weder der so genannte UDID ("Unique Device Identifier", das ist so etwas wie die Seriennummer deines Smartphones), noch Ihr Name oder Ihre Kontaktdaten, Ihr Adressbuch oder auf Ihrem Gerät gespeicherte Nutzernamen und Accountdaten.

Wenn Sie einen Songtitel tauschen möchten, präsentieren wir Ihnen nach dem Skip Alternativtitel, die unsere Musikredaktion in einem Musikpool zusammengestellt hat und die von einem Algorithmus vorgeschlagen werden. Einige Charakteristika zu den Songs werden in der SWR4 App sowie auf dem Server gespeichert – z.B. Länge, Künstler, Skip-Zeitpunkt, um Ihnen bei der künftigen Nutzung der SWR4 App solche Stücke bevorzugt zu präsentieren, die ihrem bevorzugten Charakteristika entsprechen.

Im Player und der Playlist der SWR4 App können Sie einen „Herz“-Button drücken, wenn Ihnen ein Stück gut gefällt und vor- und zurückspulen zu Stellen, die Sie nochmal hören möchten. Diese Präferenzen werden in der SWR4 App gespeichert sowie auf dem Server, der das Programm für die App bereitstellt, die Like-Songs zeigt es in den Lieblingssongs im Bereich "Favoriten" an. Die Präferenzen werden ebenfalls dazu benutzt, Ihnen bei der künftigen Nutzung der SWR4 App bevorzugt solche Stücke zu präsentieren, die den Charakteristika Ihrer mit Herz markierten Stücke entsprechen.

Wenn Ihnen ein Song nicht ganz zusagt oder Sie genug gehört haben, können Sie ihn mit dem "Skip-Button" überspringen. Auch dies wird in der SWR4 App sowie auf dem Server gespeichert, um Ihnen bei der künftigen Nutzung der SWR4 App weniger solche Stücke zu präsentieren, die den Charakteristika der mit "Skip" übersprungen Stücke entsprechen.

Kein Tracking durch Werbeanbieter

Die SWR4 App bietet ein hochwertiges Programm, das vom Rundfunkbeitrag finanziert wird. Unsere Inhalte sind werbefrei und enthalten daher auch keine Tracking-Programme von Werbeanbietern, die Ihr Surfverhalten protokollieren. Allgemeine Statistiken darüber, wie dieses Programm genutzt wird, helfen uns dabei, das Programm ständig noch weiter zu verbessern. Deswegen erstellt der App-Server anonyme Statistiken darüber, zu welchen Zeiten, an welchen Orten und wie lange die SWR4 App und Ihre Inhalte genutzt wurden.

Diese Funktion ist standardmäßig bei der Installation eingeschaltet. Ein Rückschluss auf eine spezifische Person ist zu keinem Zeitpunkt möglich. Falls Ihnen das zu neugierig ist, können Sie die Statistiken in den Einstellungen abschalten und damit alle Nutzungsstatistiken deaktivieren.

Erhebung personenbezogener Daten in der SWR4 App und Daten

Jeder Zugriff auf unsere Angebote und jeder Abruf von Dateien wird für statistische Zwecke protokolliert. Außerdem hilft es, die Stabilität und Sicherheit des Systems zu gewährleisten und es erleichtert den Schutz gegen mögliche Angriffe von außen.

In Protokolldateien (Logfiles) werden Ihre IP-Adresse, Browserkennung und Domain, der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge sowie der erfolgreiche Abruf festgehalten. Diese Daten sind für den Betrieb der App erforderlich und dienen ausschließlich internen Zwecken und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die technische Administration der App und anonyme statistische Erhebungen ermöglichen eine Auswertung der Zugriffe auf das App-Angebot und werden zu ihrer Optimierung herangezogen.

Externe Dienste und strategische Partner

In der SWR4 App werden teilweise externe technische Dienste eingesetzt, um Zugriffe auf unseren Angeboten messen und unsere Angebote optimieren zu können oder um zusätzliche Funktionen (wie Lieblingssongs markieren) anbieten zu können. Wir arbeiten mit technischen Servicepartnern zusammen, die uns bestimmte Daten zur Verfügung stellen, wie z.B. die Zuordnung von IP-Adressen zu nicht exakten Standortdaten (z.B. Stadt, Bundesland), damit wir die Lieblingssongs, Rückspulmöglichkeiten und Funktionen bereitstellen können.

Wir sind verpflichtet, unseren strategischen Partnern (z. B. Plattenlabels) in der App, einige Informationen über Ihre Nutzung in der SWR4 App (einschließlich der Radioangebote) zukommen zu lassen (z.B. Wiedergabedauer, Skiprate, Playlist-Inhalte), damit diese die Leistung ihrer kreativen Arbeit messen, Lizenz- und Rechnungslegungsvorschriften umsetzen können.

Der Südwestrundfunk hat mit allen externen technischen Dienstleistern Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzt so u.a. die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden und der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) um.

Bei diesen externen Diensten handelt es sich um:

Firebase und Google-Cast

Wir nutzen die Dienste Firebase und Google-Cast der Firma Google, um unsere Angebote zu optimieren. Diese Dienste sind integraler Bestandteil unseres Angebots und können nicht deaktiviert werden. Daten werden anonym und nicht personenbezogen an Google übermittelt. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärungen der Firma Google:





Adjust

Wir nutzen den Dienst Adjust der Firma Adjust, um den Erfolg unserer Werbekampagnen im Internet und insbesondere in sozialen Netzwerken wie Facebook zu messen. Mit Adjust können Informationen über die Nutzung bestimmter Funktionen unserer Apps gewonnen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der Firma Adjust.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, der anonymen Erfassung Ihrer Nutzungsvorgänge zu widersprechen.

AT Internet und INFOnline

Für die Ermittlung der anonymen statistischen Kennwerte werden Techniken der Firma AT Internet und das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZMnG) der Firma INFOnline genutzt. Die durch diese Techniken gesammelten Daten werden ausschließlich anonymisiert auf Servern in Deutschland gespeichert.

Sie haben die Möglichkeit, der anonymen Erfassung Ihrer Nutzungsvorgänge zu widersprechen, bei INFOnline unter optout.ioam.de und bei AT Internet unter xiti.com/de/optout.aspx.

Bitte beachten Sie, dass es durch Updates der Browser (z.B. Mozilla Firefox) oder anderweitige Änderungen der nutzerseitigen Einstellungen vorkommen kann, dass das Opt-Out-Cookie blockiert wird. Wir bitten Sie daher, die Wirksamkeit des Opt-Outs bei derartigen Änderungen nochmals zu überprüfen.

Absturzberichte

Falls Sie der Erfassung von Nutzungs- und Diagnosedaten zustimmen, werden bestimmte Daten an Apple, Google oder App Center gesendet. SWR4 nutzt diese Daten ausschließlich zur Verbesserung der Apps. Die Daten sind anonymisiert und aggregiert und die Identifizierung einzelner Nutzer ist SWR4 nicht möglich.

Apple

Die gesammelten Informationen können Angaben zu Hardware, Betriebssystem, Geschwindigkeitsstatistiken sowie Nutzung von Geräten und Apps enthalten - siehe apple.com/privacy/approach-to-privacy.

Die Erfassung von Nutzungs- und Diagnosedaten durch Apple gilt über alle Geräte hinweg.

Sie können diese jederzeit abstellen.

Google

Google sammelt Informationen wie z. B. Akkustand, Häufigkeit der Nutzung Ihrer Apps, Qualität und Dauer Ihrer Netzwerkverbindungen (Mobilfunk-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen). Die Einstellung, ob Sie Nutzungs- und Diagnosedaten an Google senden möchten, gilt über alle Geräte hinweg.

Sie können die Einstellung jederzeit ändern.

App Center

Je nach Betriebssystem werden unterschiedliche Informationen erfasst. Dazu gehören z. B. Titel und Version der App, Gerätetyp, Prozessortyp, Betriebssystemversion, Datum und Uhrzeit des Absturzes, eine einzigartige ID (um doppelte Absturzberichte zu vermeiden), detaillierte Angaben zum Fehler (Methodenname, Funktionsname, Register, Dateinamen, ...)

Sie haben die Möglichkeit, der anonymen Erfassung Ihrer App-Nutzung in den Einstellungen zu widersprechen. Ausführliche Angaben finden Sie hier.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der allgemeinen Datenschutzerklärung des SWR.