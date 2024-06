Wer bin ich? Ich heiße Melanie Seiß, bin in Stuttgart geboren, auf den Fildern aufgewachsen und jetzt wieder zurück in der, wie ich sie liebevoll nenne, einzigen Baustelle mit Ortsnamen.

Ich habe Medienwissenschaften und Allgemeine Rhetorik in Tübingen studiert, war also bis auf wenige Ausnahmen in Baden-Württemberg unterwegs. Nach einer Zeit als "Karla Kolumna", also Reporterin, bin ich nun am PC zu finden. Für diese Homepage und die SWR4 Facebookseite und SWR Schlager.

Was ist Dein Sternzeichen?

Ich bin Jungfrau. Und uns Jungfrauen sagt man ja einiges nach. Und eines, das zu tausend Prozent zutrifft, ist mein überdurchschnittlich entwickelter Ordnungssinn.

Was ist Deine größte Schwäche?

Mit der Pünktlichkeit habe ich es nicht so. Das zieht sich seit dem Kindergarten durch mein Leben. Damals fragte schon die Erzieherin meine Mama, ob sie mich nicht einmal vor 9.30 Uhr bringen könne, da dann schon das Frühstück wäre und alle anderen Kinder schon gespielt haben. Langschläferin bin ich zu allem Überfluss bis heute noch.

Von Foggia über Bari bis nach Kalabrien ... Und am Abend fängt das Leben in Italien erst an... SWR Foto: Melanie Seiß

Wo findet man Dich, wenn Du nicht am Arbeiten bist?

Ich bin entweder bei meiner Mama, zusammen mit Freundinnen und Freunden unterwegs, in der Sporthalle beim Volleyball oder beim Bowlen. Und wenn ich Urlaub habe, dann bereise ich auch gerne die Welt. Unter den Reisezielen waren bisher, wie man das halt in Süddeutschland so macht, der Gardasee, Ledrosee und Kalabrien, aber auch die Kapverden, Sansibar, Bali und die Kanaren gehörten schon zu den Urlaubsorten.