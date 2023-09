Kollegen trauern um Roger Whittaker: "Vielleicht singt er 'Albany'"

per Mail teilen

Neben den Fans sind auch seine Kolleginnen und Kollegen traurig darüber, dass Roger Whittaker tot ist. Manche von ihnen haben auf Facebook & Co. ein paar letzte Worte zum Tod des Sängers geäußert.

Bernhard Brink: Roger Whittaker - "jetzt singt er im Himmel, vielleicht 'Albany'"

Schlagersänger und Moderator Bernhard Brink würdigt Roger Whittaker als "wunderbaren Kollegen" und erinnert sich auf Instagram an eine Einladung Whittakers: "Bernhard, wenn du in London landest, fährst du Richtung Schottland, dann kommst du an meinem Schloss vorbei".

Weiter schreibt Brink über Whittaker: "Er singt jetzt auch im Himmel und vielleicht singt er für uns 'Albany'. Ruhe in Frieden, lieber Roger. Mein Beileid den Angehörigen. Dein Bernhard."

Stefan Mross: "Einer der ganz, ganz Großen"

Stefan Mross macht es kurz aber prägnant. Für ihn ist der Verstorbene einer der großen Stars des Schlagers gewesen - und ein alter Freund. Auf Facebook hat der Moderator von "Immer wieder sonntags" ein Foto von Roger Whittaker aus seiner Fernsehsendung gepostet.

Einer der ganz, ganz großen, Roger Whittaker ging aus unserer wunderbaren Musikwelt… Mach’s gut alter Freund…Posted by Stefan Mross on Monday, September 18, 2023

Ireen Sheer: Roger Whittaker - "ein Gentleman"

Ireen Sheer verabschiedet sich auf Facebook von einem "großen Künstler und Gentleman". Die britische Sängerin erinnert sich daran, dass sie ihren Landsmann schon in jungen Jahren in England kennenlernen durfte. Sie würdigt Roger Whittaker mit einem Foto von dessen Plattencover von "Liebe endet nie".

R.I.P. Roger. Ich durfte dich schon als junge Sängerin in England kennenlernen. Du warst ein großer Künstler und Gentleman. #abschiednehmen #aufwiedersehen #goodbye #musik #schlager #rogerwhittakerPosted by Ireen Sheer on Monday, September 18, 2023

Patrick Lindner: Roger Whittaker hat "Millionen Menschen begeistert"

Mit einer tiefen Verbeugung verabschiedet sich Patrick Lindner. "Du hast Millionen Menschen mit Deiner Kunst begeistert", sagt der Sänger über Roger Whittaker auf Facebook und verspricht: "Wir vergessen Dich nicht." Dazu hat er ein Foto von sich und Roger Whittaker gepostet.