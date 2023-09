Gestorben: Roger Whittaker ist tot

Er war der Gentleman des Schlagers, die Stimme mit den Streicheleinheiten, der Kunstpfeifer aus Kenia. Jetzt ist der britische Sänger und Liedermacher Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben.

"The Last Farewell" war Roger Whittakers größter Erfolg. Mit seiner samtweichen Stimme sang sich der britische Sänger in die Herzen seiner Fans. Und auch als Kunstpfeifer machte er Furore. Im Laufe seiner Karriere verkaufte er mehr als 55 Millionen Alben und bekam rund 250 Silber-, Gold- und Platinschallplatten.

Sein Hobby machte Roger Whittaker zum Schlagerstar

Whittaker kam am 22. März 1936 in Nairobi zur Welt und wuchs als Sohn englischer Eltern in der damaligen britischen Kolonie Kenia auf. Musik war für Roger Whittaker erst nur Hobby und Nebenverdienst. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium wurde er 1957 zunächst Lehrer in Kenia und ging dann nach England, um dort Bio-Chemie zu studieren. Dort hatte er 1962 mit "Steel Men" seinen ersten großen Hit. In England und Nordirland wurde Roger Whittaker danach schnell ein bekannter Liedermacher.

Roger Whittakers Schlager-Karriere in Deutschland

In Deutschland wurde er in den späten 1970er Jahren zum Star. Er sang Schlager auf Deutsch, obwohl er nach eigener Aussage so gut wie gar kein Deutsch sprach. Und trotzdem waren ihm die Texte und Inhalte seiner Lieder immer wichtig. Der Produzent, Komponist und Entertainer sorgte in seiner Karriere für unzählige Hits und erhielt mehr als 200 Musikpreise.

"Ich singe gerne über richtige Gefühle wie in dem Lied 'Abschied ist ein scharfes Schwert'."

In den 1980er Jahren organisierte Roger Whittaker einen internationalen Kompositionswettbewerb für Kinder. Der Erlös wurde der UNESCO gestiftet. Er lebte nach einer einfachen und menschenfreundlichen Philosophie:

"Sei freundlich. Wenn man nicht freundlich ist, dann ist man armselig."

Roger Whittaker und seine Ehefrau Natalie IMAGO IMAGO / ADBP-MEDIA

Roger Whittaker, Sänger und Familienmensch

Mit seiner Frau Natalie O’Brien war er insgesamt 59 Jahre verheiratet. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder. Nach 2003 zog er sich ins Privatleben zurück und verbrachte seinen Lebensabend gemeinsam mit seiner Frau in Südfrankreich. Jetzt ist Roger Whittaker im Alter von 87 in Südfrankreich gestorben.