Mit "Bella Bimba" sang sich die Schwedin Bibi Johns in die Herzen der Deutschen und wurde zum Star der Wirtschaftswunderjahre. Anlässlich ihres 95. Geburtstages haben wir sie interviewt.

"Man ist keine 90 mehr", antwortet Bibi Johns scherzhaft auf die Frage, wie es ihr gesundheitlich geht. Doch trotz kleiner Wehwehchen meistert sie ihren Alltag nach wie vor alleine. Nur den Führerschein hat sie kürzlich freiwillig abgegeben. Die leidenschaftliche Autofahrerin war 76 Jahre lang unfallfrei auf den Straßen unterwegs. "Und damit möchte ich weiterhin angeben", erzählt Bibi Johns im Gespräch mit SWR4 schmunzelnd.

Themen im Artikel:

Bibi Johns Biografie

Singen und Mode

Erste Erfolge in Schweden

Von Stockholm über Stuttgart in die USA

Bei Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester

Schwedische Volkslieder

Ein Malkasten im Keller

Erstens kam es anders und zweitens als ich dachte

Bibi Johns ist sehr technikaffin und einer ihrer Computer in ihrem Zuhause in Bayern war ausschließlich ihren Lebenserinnerungen vorbehalten. Diese sind nun rechtzeitig zu ihrem Geburtstag unter dem Titel "Erstens kam es anders und zweitens als ich dachte" im Buchhandel erschienen. In diesem Buch gewährt sie viele unterhaltsame Einblicke in ihr reiches und sehr vielseitiges Künstlerleben, das bereits in früher Jugend begann.

Im Alter von 13 Jahren gewann sie einen Gesangswettbewerb und erhielt als Preis 25 Kronen. Doch trotz dieses vielsprechenden Starts schlug sie zunächst einen anderen beruflichen Weg ein. Nach ihrem Schulabschluss besuchte sie eine Kunstschule und wollte Modezeichnerin werden. Das machte ihr zwar viel Spaß, aber als sich die Möglichkeit ergab, Musik zu machen, änderte sie ihre Entscheidung. Sie wurde Mitglied in einem in Schweden populären Musikensemble, das nur aus jungen Leuten bestand.

Als sich die Truppe auflöste, verdiente sich Bibi Johns zunächst mit verschiedenen Jobs ihren Lebensunterhalt. Doch neue Engagements ließen nicht allzu lange auf sich warten. Sie arbeitete mit verschiedenen Jazzbands zusammen, ging mit ihnen auf Tournee und 1949 folgten in Schweden schließlich ihre ersten Schallplattenaufnahmen. Bald hatte sie sich in ihrer Heimat einen Namen gemacht.

Ihre große musikalische Leidenschaft ist - neben der Klassik - bis heute der Jazz geblieben und ihr großes Vorbild war Ella Fitzgerald. Bibi Johns wollte unbedingt Klarinette spielen, was sie auch durchsetzte. Um sich ein gebrauchtes Instrument kaufen zu können, verdiente sie mit Gärtnerarbeit das notwendige Geld. SWR Polydor (Coverscan)

Aber auch in Deutschland war man bereits früh auf sie aufmerksam geworden. Sie wurde nach Stuttgart eingeladen und 1951 als erste Solistin für das soeben von Erwin Lehn neu gegründete Unterhaltungsorchester verpflichtet. Doch trotz beachtlicher Anfangserfolge nahm sie Abstand von weiteren Verpflichtungen. Grund hierfür waren ihre Pläne, nach Amerika zu gehen. Diesen Wunsch hegte sie schon seit Kindertagen und setzte ihn nun in die Tat um.

Mit kleinem Geld in die große, weite Welt

Sie war gerade 22 Jahre alt, als sie mit 240 Dollar in der Tasche in New York ankam. Sie fand in Künstlerkreisen Anschluss und bald lief es ganz gut in Übersee. Sie trat im Fernsehen auf und war in Nightclub-Shows zu sehen. Dann stattete sie während eines Heimaturlaubs ihrer schwedischen Plattenfirma einen Besuch ab.

Der Zufall wollte es, dass zur gleichen Zeit in einem Nachbarbüro der einflussreiche deutsche Produzent Nils Nobach begeistert ihren Platten lauschte. Diese Begegnung hatte Folgen, denn die Einladung zu Aufnahmen nach Köln folgte prompt.

Bibi Johns bekam den Beinamen "Bella Bimba", der auf ihren gleichnamigen großen Erfolg zurückgeht, mit dem sie 1953 bei uns den Durchbruch schaffte. Der Schlager basiert auf einer italienischen Volksweise. SWR Bear Family Records

Der Start der deutschen Plattenkarriere verlief glänzend. Mit "Bella Bimba" gab sie 1953 hierzulande ihr Schallplattendebüt und dann folgte Hit auf Hit. Tournee- sowie Film-Verpflichtungen füllten den Terminkalender zusätzlich. So verschob sie die geplante Rückreise nach Amerika immer wieder und am Ende gab sie diese ganz auf. Stattdessen wurde sie in Deutschland zu einem der größten Stars der Wirtschaftswunderjahre.

Der "Robinson-Mambo", "Ich möcht' auf Deiner Hochzeit tanzen" oder "Zwei Herzen im Mai" - bei vielen ihrer großen Erfolge wurde sie von Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester begleitet. Mit ihm und seinen Musikern ging sie nicht nur häufig auf Tournee, sondern wurde so etwas wie die "Haussängerin" des Orchesters. Es entstand eine enge Verbundenheit und sie produzierte zahlreiche Titel in Stuttgart. Später übernahm Bibi Johns sogar die Patenschaft von Erwin Lehns Tochter Georgia.

Noch heute denkt Bibi Johns gerne an die Arbeit beim Südwestrundfunk zurück. Oft war sie auch in Baden-Baden zu Gast, wo 1972 eine Produktion mit Dieter Reith entstand, die ihr besonders am Herzen liegt. Für den Rundfunk nahm sie einige schwedische Volkslieder auf, die zu ihrer großen Freude mittlerweile nun auch auf CD erhältlich sind.

Bibi Johns schrieb zu dieser CD im Begleittext: "Meine Träume als kleines Mädchen galten der Musik. Ich hätte es jedoch nie zu träumen gewagt, eines Tages, von so hervorragenden Musikern begleitet, in einer so schönen Bearbeitung wie hier von Dieter Reith, meine geliebten schwedischen Volkslieder singen zu dürfen." SWR Coverscan Bella Musica

Neben der Musik startete sie in den 1970er Jahren eine weitere Karriere als Malerin. Ein alter Malkasten, den sie bei einer Keller-Entrümpelung fand, hatte sie dazu inspiriert. Ihre von dem Surrealisten René Magritte beeinflussten Bilder fanden sowohl bei Kritikern als auch bei Kunstinteressierten sehr viel Zuspruch und waren deutschlandweit in Ausstellungen zu sehen.

Ganz im Gegensatz zu ihrem arbeitsreichen Leben wird ihr Geburtstag nun ohne großen Rummel über die Bühne gehen. Ein Fest ist nicht geplant, erklärte sie uns, denn dieses zu organisieren sei ihr viel zu anstrengend. Außerdem ist ihr in einer Zeit, in der Menschen auf der Welt so viel leiden, nicht nach Feierlichkeiten zumute. Daher wird sie das Geld hierfür lieber spenden.

"Heute noch bekomme ich rührende Briefe von Menschen, die sich für die Freude, die ich ihnen bringen konnte, bedanken. Es hatte also erstens alles einen Sinn und zweitens kam es, so wie ich es wollte."

Steckbrief: