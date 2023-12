Ben Zucker über die Liebe, sein neues Album "Heute nicht!" und Kerstin Ott

Reibeisenstimme und Lederjacke sind sein Markenzeichen. Ben Zucker ist als „Rocker“ im Schlager sehr erfolgreich. Er ist bei allen großen Samstag-Abend-TV-Shows zu Gast und freut sich über mehr als 800.000 verkaufte Tonträger, fast 650 Millionen Streams und restlos ausverkaufte Tourneen. Seinen Durchbruch hatte der 40-Jährige allerdings erst vor sechs Jahren. Vorher musste er seine Brötchen als Kellner oder Tellerwäscher verdienen. Morgen erscheint sein neues Album „Heute nicht“. In der Landesschau erzählt Ben Zucker, wie glücklich er über seine einzigartige Karriere ist, über die er schon gesagt hat: „Ich mache Musik. Das ist das Einzige, was ich will und kann. Und mehr kann ich dann auch nicht.“