Andrea Berg stellt exklusiv bei SWR4 ihr neues Album "Weihnacht" vor. In heimeliger Umgebung spricht die Sängerin über die zwölf neuen Lieder und die Vorfreude auf Weihnachten 2023.

Andrea Bergs neues Album "Weihnacht"

In weihnachtlicher Umgebung in ihrem Dörfle – eine Hotelanlage bei ihrem Wohnort Aspach in Baden-Württemberg – präsentierte Andrea Berg einer kleinen Gruppe SWR4 Gewinnerinnen und Gewinnern ihr neues Album "Weihnacht" – die Pläne dazu hatte sie bereits im Frühjahr bei SWR4 verraten. Bei der Präsentation wurden alle 12 Titel auf dem neuen Album angehört und einige Anekdoten zu Weihnachten ausgeplaudert.

Es ist für mich ein ganz besonderer Wunschtraum gewesen, neue Weihnachtsmusik zu machen, die vor allen Dingen nicht so schwer ist, die nicht das Herz so schwer macht. Weil je älter wir werden, umso mehr werden wir uns bewusst, wie kurz die Zeit ist.

Neben acht Klassikern wie "Stille Nacht" oder "Schneeflöckchen, Weißröckchen" sind auch vier eigene Weihnachtslieder der Sängerin auf dem Album zu hören.

Als ich die Lieder eingesungen habe im Juni, war es schon ziemlich warm. Ich bin ein wirklicher Weihnachts-Freak, ich kann zu jeder Jahreszeit Weihnachten feiern.

Andrea Berg und die Weihnachtstradition

An Deko fehlte es im Dörfle nicht, an dem Ort, an dem Andrea Berg einigen Gewinnerinnen und Gewinnern von SWR4 exklusiv und vorab ihr neues Album präsentierte. Alles war schon perfekt auf die Weihnachtszeit geschmückt. Es gab einen Weihnachtsbaum, Tannenzweige, Kaminfeuer und jede Menge Weihnachtsplätzchen.

Die Weihnachtsdeko ist mein Hoheitsgebiet, da lass ich mir nicht reinpfuschen.

Zum Wohl! In gemütlicher Umgebung hat Andrea Berg im Gespräch mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer vor SWR4 Gewinnerinnen und Gewinnern ihr neues Album für Weihnachten 2023 vorgestellt. SWR Markus Palmer

"Sissi" und "Last Christmas": Klassiker sind Pflicht

Andrea Berg schaut an Weihnachten gerne zusammen mit ihrer Mutter "Sissi", wie sie im Gespräch mit Moderator Jörg Assenheimer verriet. Zudem läuft der Popklassiker "Last Christmas" rauf und runter. Eine weitere Weihnachtstradition von ihr und ihrem Mann Uli ist das Weihnachtsalbum von Semino Rossi, das Andrea Berg beim Dekorieren und beim Kochen musikalisch unterstützt.

Was alle tatsächlich zum Staunen bringt, ist die Beichte der Schlager-Ikone: "Wir singen nicht unterm Weihnachtsbaum!" Das hätte die Familie nur früher gemacht, als sie noch Kind war. Weil das auf die Schlagerfans im Raum aber so unglaublich wirkte, versprach Andrea fürs kommende Fest, nochmal drüber nachzudenken.

Heiratsantrag an Weihnachten 2006

Auch wenn jedes Weihnachten etwas ganz Besonderes ist, bleibt Andrea Berg vor allem der Heiligabend 2006 in unvergesslicher Erinnerung. Damals hatte ihr jetziger Ehemann Ulrich Ferber seiner großen Liebe einen goldenen Umschlag geschenkt. Der Umschlag blieb jedoch lange unangetastet.

Ich habe geguckt, dass jeder etwas zu essen und zu trinken hat, dann habe ich den Tisch abgeräumt, dann haben wir Geschenke verteilt. Irgendwann stupst mich der Uli an und fragt, ob ich nicht mal den Umschlag aufmachen wolle.

Ganz nah dran! Ein Erinnerungsfoto von Andrea Berg durfte für ihre Fans an diesem Abend nicht fehlen. SWR Markus Palmer

Erst als eine Stunde später die zukünftige Schwiegermama den Umschlag noch einmal ins Gespräch brachte, öffnete ihn Andrea Berg und nahm den Heiratsantrag von ihrem Uli an. "Alle haben immer nur auf diesen Umschlag geguckt – nur ich nicht", lachte Andrea Berg. Fast hätte sie damals den wertvollsten Umschlag ihres Lebens aus Achtlosigkeit mit dem Geschirr und dem Abfall entsorgt. Aber: Ende gut, alles gut.