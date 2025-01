Bütt und Bühne frei für die Stars der SWR4 Radiofastnacht 2025: Erleben Sie live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz Jürgen Wiesmann, Andreas Schmitt, die Mainzer Hofsänger und viele weitere Fastnachtsgrößen!

Jetzt wird wieder geschunkelt, gesungen und gelacht! Am Sonntag, 2. Februar 2025, bringt SWR4 das Kurfürstliche Schloss in Mainz zum Wackeln. Punkt 15:11 Uhr fällt der Startschuss für die SWR4 Radiofastnacht – und damit auch für die Zuschauer am Computer oder Smartphone und in der ARD Mediathek.

Die Stars der Mainzer Fastnacht in der Bütt und auf der Bühne

Andreas Schmitt brilliert Jahr für Jahr in seiner Rolle als "Obermessdiener". SWR Ben Pakalski

Auf der Bühne und in der Bütt stehen die Stars der Mainzer Fastnacht, die Sie auch aus der bekannten Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz" kennen. Freuen Sie sich unter anderem auf:

"Obermessdiener" Andreas Schmitt

Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig"

Thomas Neger und "die Humbas"

Dr. Florian Sitte als "Till"

Martin Heininger und Christian Schier

Markus Schönberg als "Ignaz"

"Handkäs und sei Mussig"

und natürlich die Mainzer Hofsänger

Stefan Frenz führt als Sitzungspräsident durch das närrische Spektakel im Kurfürstlichen Schloss in Mainz.

Die SWR4 Radiofastnacht im Livestream verfolgen

Wer kein Ticket ergattert hat, kann trotzdem mitfeiern. Zwar sind die Karten für die 28. Ausgabe der beliebten Traditionssitzung längst vergriffen. Doch wir übertragen die SWR4 Radiofastnacht vom ersten bis zum letzten Lacher live im Stream. Am 2. Februar geht's um Punkt 15:11 Uhr los. Viel Spaß beim Zuschauen und Mitschunkeln!