Das Andrea Berg Heimspiel 2023: Open-Air-Konzert der Sängerin rockt Aspach

Das Heimspiel geht in die 16. Runde! Auch 2023 feierten beim ersten Konzert am Freitag wieder rund 15.000 Fans mit Andrea Berg in Aspach! Die sahen auch ein Duett mit Vanessa Mai.

Heimspiel 2023: Andrea Berg lädt nach Aspach zu sich nach Hause ein

Jedes Jahr sind die Heimspiel-Konzerte für Fans aber auch für Andrea Berg absolute Highlights! Vor allem auch weil die Sängerin in Aspach zu Hause ist. In dem nahe Stuttgart gelegenen Ort und nicht weit von der "WIRmachenDRUCK Arena", wo Andrea Berg die beiden Heimspiel-Konzerte am Freitag und Samstag gibt, liegt auch ihr Hotel Sonnenhof, das sie gemeinsam mit ihrem Mann führt. Fans können die Sängerin beim Heimspiel also quasi in Andreas Wohnzimmer erleben – und das macht es so einzigartig und beliebt! Fans aus der ganzen Welt kommen jährlich zum Open-Air-Wochenende, sogar Menschen aus Australien waren schon da.

Beeindruckende Kulisse: die Bühne in Aspach beim Heimspiel 2023 SWR

Das Freitag-Heimspiel 2023: Andrea Berg kommt den Fans ganz nah

"Viel zu schön, um wahr zu sein" – so lautet das Motto des diesjährigen Heimspiels. Deshalb hat sich Andrea Berg etwas ganz Besonderes für den Konzert-Start überlegt: Auf einem Pritschenwagen fuhr die Sängerin zu dem Hit "Eye of the Tiger" durch die begeisterte Menschenmenge im Stadion und konnte ihren Fans so ganz persönlich von der Ladefläche des Pick-up "Hallo" sagen. Nachdem sie die ganze Arena einmal durchquert hatte, eröffnete sie ihr Heimspiel mit dem Song "Viel zu schön um wahr zu sein". Lauter aufsteigende Luftballons signalisierten: Jetzt geht's los!

Tolle Stimmung und treue Fans

Fröhliche Menschen, ausgelassene Stimmung und bombastisches Wetter! Das Publikum vom 16. Heimspiel war von Anfang an in Feierlaune. Manche Zuschauer waren zum ersten Mal dabei – andere zum 16. Mal. Einer von ihnen war Mario, der prompt von Andrea auf die Bühne geholt wurde. Nach einem Küsschen auf die Wange setzten sie sich nebeneinander auf die Bühne und Andrea sang "Geh doch, wenn du sie liebst". Weil Mario nach eigener Aussage alleine zum Heimspiel gekommen war, zeigte Andrea ins Publikum und erwiderte ihrem Gast auf der Bühne:

"Auf einem Andrea Berg-Konzert, ist man nie allein! Guck mal, da sind deine Freunde!"

Küsschen vom Star: Andrea Berg herzt ihren Fan Mario beim Heimspiel 2023 auf der Bühne. SWR Markus Palmer

Stargast: Vanessa Mai und Andrea Berg singen zusammen "Unendlich"

Später kam noch jemand zu Andrea auf die Bühne. Es war eine besondere Überraschung gewesen, als Andrea Berg bei der "Starnacht am Wörthersee" Vanessa Mai als Gast bei ihrem Heimspiel angekündigt hatte. Und schöner hätte der Moment nicht sein können: Hand in Hand und ganz in weiß haben Vanessa Mai und Andrea Berg ihren gemeinsamen Song "Unendlich" mit einem Jugendchor gesungen.

"Ich habe den Song geschrieben für Vanessa und all die jungen Menschen in ihrem Alter, die sich ständig nicht schön finden oder nicht gut genug finden, um denen Mut zu machen. Und zu sagen: Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst – der Kern ist wichtig."

Andrea Berg (r.) singt mit Vanessa Mai. SWR Markus Palmer

Mit ihrem eigen Lied "Ich sterb für dich" und viel Feuer und Pyrotechnik verabschiedete sich Vanessa Mai unter tosendem Applaus von der Bühne.

Ausgefallene Bühnengarderobe

Andrea Berg ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Bühnenoutfits – und auch in diesem Jahr wurden ihre Fans nicht enttäuscht. Drei verschiedene Outfits präsentierte sie auf der Bühne. Zu ihrer ersten Garnitur, eine Glitzer-Jeans-Hotpans mit abnehmbaren Chaps - die ledernen Beinkleider ohne Hosenboden, die auch Cowboys tragen -, sagte sie mit einem Augenzwinkern: "Meine Hose ist nicht kaputt, das muss so. Das ist jetzt modern, hat Vanessa gesagt." Im Laufe des Abends hat sie sich dann aber doch von den Chaps getrennt.

Nach zwei verschiedenen weißen Bühnengarnituren ging es dann nach Vanessas Auftritt in rot weiter. Irgendwann trennte sich die Sängerin dann von ihren Schuhen. Sympathisch, ehrlich und authentisch sang sie den Rest des Konzerts einfach barfuß.

Heimspiel 2023 – ein voller Erfolg!

Begeisterte Fans und eine glückliche Andrea Berg – besser hätte der Abend nicht sein können. Mit "Du hast mich tausendmal belogen" und "Ja ich will" beendete sie den Freitagabend des Heimspiels 2023. Was blieb: tausende Fans in einem Meer aus Euphorie!