In das Thema Unterwasserwelt taucht die Künstlerin im Jahr 2013 besonders gern ein: Beim "Herbstfest der Träume" am 12.10.2013 in Erfurt zeigt sie sich im petrolfarbenen, langen Paillettenkleid und erinnert in der schillernden Kulisse an "Arielle, die Meerjungfrau".

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Andreas Lander