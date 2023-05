Andrea Berg ist verliebt - in ihren Ehemann. Deshalb begleitet er sie auch nach 16 Jahren Ehe auf ihrer Tour. Das hat sie bei SWR4 verraten. Und außerdem plant sie ein neues Album.

Andrea Berg: Ehemann reist mit auf der Tour

Im SWR4 Interview gab Andrea Berg einen Ausblick auf ihren musikalischen Sommer 2023 - und private Einblicke in die Liebe. Sie wird auf Open Air Tour unterwegs sein. Am 9. Juni startet die Tournee, die sich durch den ganzen Sommer zieht und am 3. September in Koblenz endet. Die Auftritte sind so geplant, das Andrea Berg gemeinsam mit ihrem Ehemann Uli Ferber auch die jeweiligen Regionen entdecken kann und somit den Sommerurlaub mit den Konzerten verbindet:

"Wir wollen mit der Band an tollen Orten spielen und haben uns dafür ganz besondere Locations ausgesucht. Ich nehme mir auch Zeit, um diese Orte ganz bewusst zu genießen und fahre nicht am nächsten Tag direkt in die nächste Stadt."

Ihr Ehemann reist mit ihr auf Tour - das hat Andrea Berg Jörg Assenheimer im Interview verraten. SWR Ronny Zimmermann

Die Liebe gibt ihr Halt

Seit zwanzig Jahren ist Andrea Berg jetzt mit ihrem Mann zusammen und arbeitet auch mit ihm gemeinsam. Bei Instagram hat Sie dazu im Februar ein Foto von den beiden gepostet und ihren Mann als ihren Fels in der Brandung bezeichnet.

"Man wächst immer mehr zusammen. Liebe ist für mich nicht nur die schönen Momente, die man gemeinsam erlebt, sondern auch das, was man gemeinsam aushält, und dass man weiß, da ist jemand, mit dem ich gemeinsam alles durchstehe."

Andrea Berg ist im Sommer 2023 auf Open Air Tour

Im Juli steht das traditionelle Heimspiel-Wochenende an und dazu kommen eben acht Open Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei denen ihr Mann mit ihr reist. Für die Tour hat sich Andrea Berg vor allem vorgenommen, positive Energie zu verbreiten und die Gäste glücklich zu machen:

"Für mich ist es schon Glück, wenn gerade kein Unglück in der Nähe ist. Ich stehe morgens auf, habe ein Dach über dem Kopf, habe etwas zu essen und mein Kind ist gesund. Für dieses Glück bin ich immer wieder dankbar.“

Andrea Bergs Pläne für die Heimspiel-Konzerte

Beim Heimspiel wird Andrea Berg an zwei Abenden auf der Bühne stehen und vor jeweils rund 15.000 Fans ihre Lieder spielen. Für die Heimspiel-Eröffnung hat Andrea Berg gemeinsam mit ihrem Team und dem Rems-Murr-Kreis eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Als Vorband wird eine Inklusionsband auftreten, die über einen Bandcontest nach Aspach kommt. Bis zum 2. Juni können sich die Bands dafür bewerben.

"Ich sitze auch in der Jury, die entscheidet, welche Band gewinnt. Welche Musikrichtung die Bands machen, ist ganz egal, Hauptsache Menschen mit und ohne Behinderung machen gemeinsam Musik. Denn genau das ist es ja, was Musik macht: Sie verbindet Menschen."

Andrea Berg mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer SWR Ronny Zimmermann

Andrea Berg plant ein neues Album zu Weihnachten

In den vergangenen Monaten war es ziemlich ruhig um Andrea Berg und das hatte auch einen guten Grund. Sie arbeitet an einem neuen Projekt, über das Sie beim Studiobesuch bei SWR4 zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesprochen hat.