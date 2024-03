Vorwurf Völkermord – Genozide vor Gericht

Im Januar 2024 klagt Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof Israel an. Der Vorwurf: Genozid an den Palästinensern in Gaza. Juristisch ist das nur schwer zu beweisen.

Unter dem Eindruck des Holocaust ins internationale Völkerrecht aufgenommen, waren die Urteile zu den Genoziden in Ruanda und in Srebrenica in den 1990er-Jahren die ersten. Aktuell laufen Verfahren zu den Rohingya in Myanmar sowie zum russischen Krieg in der Ukraine.

Fachleute betonen, neben der juristischen sei die politische und psychologische Aufarbeitung ebenso wichtig. Genozidale Erfahrungen beeinflussen Betroffene über Generationen hinweg.