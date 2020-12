In Straßburg erleben Mediziner und Pflegepersonal im Moment, was ihre Kollegen in Italien und Spanien schon seit einiger Zeit durchmachen: Das Gesundheitssystem wird der Lage nicht mehr Herr. Es müssen Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. - Entscheidungen, die so normalerweise nicht getroffen werden müssten. – In SWR Aktuell Kontext gehen wir der Frage nach, wie man in einer solchen Situation zu (möglichst) guten Entscheidungen kommt und wie die in Deutschland getroffen würden. Eine Sendung von Ralf Hecht. mehr...