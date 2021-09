Von Marko Pauli

In den Meeren liegen unzählige Schiffswracks. Über die Jahre entstehen in ihnen vielfältige Ökosysteme, die sie zu begehrten Zielen für Taucher machen. Doch viele Wracks sind unentdeckt oder liegen unerreichbar in großer Tiefe. Manche gefährden das Ökosystem, da sie explosive oder giftige Fracht mit sich führen. So werden auf dem deutschen Grund von Nord- und Ostsee hunderte militärische Wracks mit alter Munition vermutet. Sie zu orten und zu bergen ist schwierig. Forscher*innen begeben sich auf die Suche nach ihnen.