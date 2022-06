Mit Sandsäcken das Klima retten? | mit Florian Freistetter von den Science Busters

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Sina Kürtz für euch am Start.

Während die eine als Zugezogene im Heimstudio in Mainz sitzt, hat die andere sich während des Gewitters unter ihre Decke verkrochen. Ihr werdets hören! :)



Ihre Themen sind:

- Schokoforschung: Wissenschaftler haben das Design der perfekten Schokolade gefunden (03:15)

- Regen in Hamburg, Sonne in Freiburg – offenbar hat die Form einer Stadt Einfluss aufs Wetter (07:32)

- Weltraumgemüse: So könnte der Anbau auf dem Mondboden funktionieren (14:24)

- Bedrohte Mathegenies: Bienen haben erstaunliche Rechenfähigkeiten! (22:09)

- Außerdem Wissenschafts-News von Taylor Swift!!! (28:30)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/SM/D1SM01761F

https://www.iflscience.com/environment/its-more-likely-to-rain-on-you-in-a-circular-city-than-a-square-or-triangular-one/

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022EF002654

https://www.scinexx.de/news/kosmos/wie-gut-wachsen-pflanzen-im-mondstaub/

https://futurezone.at/science/honigbiene-mathematik-zahlen-forschung/401992668

https://www.sciencealert.com/honeybees-can-learn-the-difference-between-odd-and-even-numbers-just-like-us



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Sophie König und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...