Happy Heart Syndrome – so gefährlich kann Freude sein!

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Niklas Kolorz zusammen am Start.



In dieser Folge von Fakt ab! erfahrt ihr:

- Dass Papageien sich besser beherrschen können als manche Menschen!

- Welches die schnellste Bewegung ist, die ein Mensch ausführen kann - und wie laut das teilweise auch ist!

- Was Objektpermanenz ist und was Katzen damit zu tun haben

- Und wie Forscher daran arbeiten, dass euer Auto vielleicht bald auf Löwenzahn unterwegs ist



Bei der Aufzeichnung ist uns bezüglich der Winkelbeschleunigung ein kleiner Fehler unterlaufen, den wir natürlich klarstellen wollen.

Richtig ist Folgendes: Winkelbeschleunigung ist rad/s², nicht m/s²



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Schreibt uns auf faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König