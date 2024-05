Zärteste Versuchung?! SO sieht die perfekte Schokolade aus

Dieses Mal sind Julia Nestlen und Sina Kürtz für euch am Start.



Ihre Themen sind:

- Wohin blubbert der Sekt in der Schwerelosigkeit? Der 12.04. ist der Tag der bemannten Raumfahrt und wir klären, was bei den Feierlichkeiten im Weltall so passieren kann (00:15)

- Fest, weich, klebrig? Wie definiert man die Festigkeit von Gummibärchen und wie verändern sie sich bei Wärme? Eine deutsche Firma hat eine Studie zu den mechanisch-dynamischen Eigenschaften von Gummibärchen veröffentlicht (08:10)

- Können Pilze miteinander reden? Wir gehen dieser Frage nach und sprechen über weitere Verrücktheiten, die diese Gewächse drauf haben (13:39)

- Präferenzforschung! Deswegen fährst du gerne Auto, obwohl der Sprit so teuer ist (20:31)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Christine Langer, Henriette Schreurs und Chris Eckardt

Idee: Christoph König