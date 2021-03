Von Sonja Ernst

Sexualisierte Gewalt bleibt eine Kriegswaffe. Überlebende Frauen in Bosnien oder Ruanda leiden bis heute unter Ausgrenzung - so wie die Kinder aus den Vergewaltigungen. Sie wurden lange Zeit vergessen. Doch manche "Kinder des Krieges" brechen das Tabu und suchen die Öffentlichkeit. Diese "Children Born of War" rücken zugleich in den Fokus der Wissenschaft: Was bedeutet das Trauma der Mutter für das Kind? Wie prägen Schweigen und Vaterlosigkeit die Identität? Welche Hilfe braucht es?