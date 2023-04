Vulkane erscheinen uns gewöhnlich als furchteinflößende Naturgewalten. Sie sind wunderschön und faszinierend, aber bergen stets etwas Bedrohliches in sich. Ulla Lohmann - preisgekrönte Fotojournalistin und Vulkanforscherin, geboren und aufgewachsen in der Pfalz - begreift genau das als Herausforderung. Wie sehr sie die Menschen verschiedenster Kulturen beeindrucken, die in den Vulkanregionen leben, beschreibt sie in ihrem neuen Buch „Vulkanmenschen – Leben mit Naturgewalten“ (Knesebeck-Verlag).