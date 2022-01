Frank Lynder – Deutscher Journalist der britischen Geheimsender im Zweiten Weltkrieg

Was bedeutet die Diagnose Arthrose? Welche Symptome deuten auf Arthrose hin? Welche Therapie hilft und ist sinnvoll? Kann die Ernährung den Krankheitsverlauf beeinflussen? Lässt sich die Arthrose verhindern, verlangsamen oder ganz aufhalten? Warum ist Arthrose so häufig und warum sind Frauen häufiger betroffen? Bedeutet Gelenkverschleiß auch automatisch Schmerzen? Was kann eine Operation leisten, wenn die konservative Therapie ausgeschöpft ist? Was kann ein Patient mit einer Endoprothese später im Alltag wieder machen? Welche Neuentwicklungen gibt es in der gelenkersetzenden Chirurgie?

Jochen Steiner im Gespräch mit Dr. med. Ralph Wetzel, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Klinikum Mittelbaden, Rastatt. mehr...