SWR2 Literaturkritiker Carsten Otte SWR Georg Bielfeldt

Carsten Otte, 1972 geboren und aufgewachsen in Bonn, studierte Philosophie in Berlin und lebt heute schon wieder in einer Stadt, die mit dem Buchstaben B beginnt: Baden-Baden. Seit 1999 arbeitet er für SWR2 als Autor, Redakteur und Moderator. Zunächst für die Sendungen "Journal" und "Dschungel", dann für "Forum" und "Matinee". Heute ist er für die SWR Bestenliste zuständig und bespricht als SWR2 Literaturkritiker vor allem deutschsprachige Lyrik und Prosa.