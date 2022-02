Christine Langer

SWR Oliver Reuther

Nach dem Abitur habe ich mich fürs Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft an der Dualen Hochschule Ravensburg entschieden und im Anschluss ein paar Jahre Berufspraxis in einer Werbeagentur gesammelt. Dann sollte eine berufliche Veränderung her: Beim Master-Studiengang Musikjournalismus an der Musikhochschule Karlsruhe habe ich „Radiomachen“ und Online-Journalismus entdeckt.

Nach dem Volontariat beim SWR bin ich bei SWR3 als Online-Redakteurin eingestiegen und geblieben, mit gelegentlichen Abstechern als Moderatorin zu SWR2 Impuls. 2019 dann der Wechsel zu SWR Wissen und SWR2 Impuls.