Nischen aus aller Welt: Das Pantopia Music-Projekt in Karlsruhe

Ein antikommerzielles Projekt, was Musik einer Nische anbietet. So versteht sich das Pantopia Music-Projekt am Staatstheater Karlsruhe. Traditionelle Musik wird ins Digitale gebracht und in einem Festival werden Rechercheergebnisse klangvoll präsentiert. Kuratorin Sonja Walter erzählt über die Entstehung des Projekts und das breite Programm von Pantopia.

Vom 9. bis zum 11. November findet in Karlsruhe am Staatstheater das Festival „Pantopia Music“ statt. Neben Augmented-Reality-Installationen, Uraufführungen und Konzerten gibt es auch ein Gesprächsformat, das sich mit dekolonialisierten Ansätze in der Musik beschäftigt. Es trägt den Titel: „Brückenbau: Transtradition in der Musik“ Moderiert wird dieses Gespräch von der Dramaturgin Sonja Walter, die am Badischen Staatstheater arbeitet. Infos zum Festival Pantopia Music am Badischen Staatstheater Karlsruhe 9.11. – 11.11.2023