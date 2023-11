Maria Callas im Portrait – Leben, Kunst und Mythos

Meist geliebt, meist gehasst. Dazwischen gibt es – so könnte man meinen – nichts. Maria Callas fasziniert und polarisiert, zu Lebzeiten und weit darüber hinaus. Am 2. Dezember 2023 würde die Sängerin mit der unverwechselbaren und berührenden Stimme 100 Jahre alt werden. Christoph Vratz mit einem Portrait.

Von Cecilia Sofía Anna María Kalogeropoúlou zur Maria Callas

Maria Callas wird am 2. Dezember 1923 in New York als Cecilia Sofía Anna María Kalogeropoúlou geboren, kurz nachdem ihre Eltern ihre griechische Heimat verlassen haben. In Athen beginnt sie ihre Ausbildung. Ausgerechnet in einer Operette – „Boccaccio“ von Franz von Suppé – sammelt sie 1941 erste Bühnenerfahrungen. Ihr großer Durchbruch gelingt ihr – inzwischen als Maria Callas – in den späten 40er Jahren.

1951 singt sie erstmals die Saison-Eröffnung an der Mailänder Scala und gilt fortan als Königin der Opernwelt. 43 Rollen singt Maria Callas zwischen 1939 und 1965 live auf der Bühne; hinzu kommen weitere Partien, die sie nur im Aufnahmestudio singt, 74 sind es insgesamt.

„Prima donna“ – die Erste von allen

Für ihre Erfolge unterzieht sie sich strengen körperlichen Torturen. Anfangs ist sie eine junge Frau mit ordentlichem Appetit und von daher eine kräftige Erscheinung. Doch sie drillt sich mit Diäten und vielen Auftritten zu einem massiven Gewichtsverlust.

Maria Callas möchte, so sagt sie, der wichtigste Teil eines Klang-Orchesters sein, die „prima donna“, die Erste von allen. Ob als Königin Anna Bolena oder als käufliche Violetta oder als Nachtwandlerin Amina: mit ihrer vokalen und schauspielerischen Intensität setzt sie Maßstäbe.

Ihre Stimme macht sie weltbekannt, ihr Privatleben weltberühmt

Ihre Stimme macht sie weltbekannt, aber ihr Privatleben macht sie weltberühmt. Ihre Ehe mit einem italienischen Unternehmer geht in die Brüche, als der griechische Milliardär Aristoteles Onassis sie in den 1959 zu seiner Geliebten macht. Maria Callas wird endgültig nun zur Glamour-Figur, die im Jetset zuhause ist.

Während ihre Stimme leidet, tanzt sie auf den Bällen der Highsociety – bis Onassis sie gnadenlos fallen lässt – für die sechs Jahre jüngere Jackie Kennedy, Witwe des ermordeten US-Präsidenten.

Ein verfrühtes Ende einer beispiellosen Karriere

Jetzt kämpft Maria Callas an mehreren Fronten gleichzeitig: gegen ihre viel zu früh ausgelaugte Stimme, gegen eine Reihe von Managern und Operndirektoren, gegen ein immer kritischeres Publikum und gegen eine gnadenlos bissige Presse.

1964 tritt Maria Callas in London nochmals als „Tosca“ in Giacomo Puccinis gleichnamiger Oper auf. Sie will allen beweisen, dass sie noch singen kann. Ihre darstellerische Kraft und ihr vokales Feuer lodern nochmals auf.

Sie war wirklich eine Legende. Die Leute fühlten mit ihr mit. Sie wollten, dass sie ihre Dämonen besiegt und gewinnt, dass sie weiter machen kann und die Größte ist.

Früher Tod in Paris

Doch immer mehr wird klar: Anspruch und Wirklichkeit, Klischee und Realität liegen weit und weiter auseinander. Der Callas-Stern befindet sich unweigerlich im Sinkflug. Als sie im September 1977 umgeben von Einsamkeit und Tabletten, in Paris stirbt, keimen sogar im engsten Umfeld wilde Gerüchte:

Wurde sie ermordet? Hat sie Selbstmord begangen? Als offizielle Todesursache gilt: Herzinfarkt. Ein Leben wie in der Achterbahn – mit Welterfolgen, Rückschlägen, Triumphen, Rekord-Gagen und Rekord-Skandalen – endet mit nur 53 Jahren.

Weiterleben als Ikone

Erst nach ihrem Tod beginnt sich der Ruhm der Maria Callas wieder ungehindert zu vermehren. Ihre Aufnahmen gelten jetzt als diskographische Wegmarken, junge Sopranistinnen wollen singen wie die Callas; posthum jagen zahllose Biographen nach den letzten schwarzen Löchern in ihrer Vita.

Gedenkmünzen werden geprägt, Straßen, Plätze und sogar Rosen nach ihr benannt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt: Die US-amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie wird die Rolle der „Maria“ in einem Film spielen, Kinostart 2024. Ob dieser Streifen die Faszination der Maria Callas endgültig entschlüsseln kann?