Mag sein, dass Deutschland derzeit in eine Gas-, Öl- und Kohle-Krise schlittert: Lars Reichow erfreut sich an der sprühenden Energie der deutschen Fußballerinnen, hängt in seinem "Song des Monats" Eiswürfelträumen nach und pfeift auf die Selbstverzwergung der Deutschen vor den russischen Pipelinerohren. In einem Telefongespräch mit Sergej Lavrov gibt's spektakuläre Enthüllungen - und zum Abschluss dieser Juli-Revue ein tierisches Vergnügen.

Mehr zur Sendung