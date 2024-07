Lars Reichow: Die musikalische Monatsrevue im Juli (2022)

Mag sein, dass Deutschland derzeit in eine Gas-, Öl- und Kohle-Krise schlittert: Lars Reichow erfreut sich an der sprühenden Energie der deutschen Fußballerinnen, hängt in seinem "Song des Monats" Eiswürfelträumen nach und pfeift auf die Selbstverzwergung der Deutschen vor den russischen Pipelinerohren. In einem Telefongespräch mit Sergej Lavrov gibt's spektakuläre Enthüllungen - und zum Abschluss dieser Juli-Revue ein tierisches Vergnügen.

Musikliste



Gerhard Froboess, Hans Bradtke:

Pack die Badehose ein

Uncle Dob and the Dobcats



Wolfgang Amadeus Mozart:

4. Satz: Rondo. Allegro aus: Eine kleine Nachtmusik KV 525

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Iona Brown



Simon Oslender:

Keep it

Simon Oslender (Synthesizer)

Wolfgang Haffner (Drums)

Will Lee (Bass)



Johann Sebastian Bach / Michael Eimann:

Fuga Canonica in Epidiapente

SLIXS



Peter Tschaikowsky / Klazz Brothers:

Calypso Russo

Klazz Brothers



Lars Reichow:

Song des Monats Juli: Es ist so heiß

Lars Reichow (Gesang, Klavier)



Richard Rodgers:

The lady is a tramp, aus dem Musical "Babes in arms"

Tony Bennett (Gesang)

Lady Gaga (Gesang)



James Oscar "Jimmy" Smith:

Eight counts for Rita

Jimmy Smith (Hammondorgel)



Richard Galliano:

Azul Tango

Richard Galliano (Bandoneon)

Eddy Louiss (Hammondorgel)