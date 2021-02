„Alles, was in ihren alten Namen auf das preußische Königs- und das deutsche Kaisertum hingewiesen hatte, wurde getilgt. Noch am Mittag des 8. November 1918 hatte Richard Strauss die „Königliche Kapelle“ bei einem Sinfoniekonzert dirigiert, nun hieß sie schlicht „Kapelle der Staatsoper“. Im Laufe des nächsten Jahres wurde die Bezeichnung „Staatskapelle“ gebräuchlich, zunächst in der Variante „Preußische Staatskapelle“, später sollte sich der Name durchsetzen, den das Orchester bis heute trägt: „Staatskapelle Berlin“.

Detlef Giese