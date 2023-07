Werkstatt SWR Experimentalstudio

Willkommen beim Blog des SWR Experimentalstudios!

29. Juni 2023

Der Komponist Christian Billian SWR Anja Limbrunner

In drei Tagen ist es endlich soweit: In einem Porträtkonzert von Christian Billian am 2. Juli 2023, 19 Uhr, im SWR Studio Freiburg, präsentieren sich das SWR Experimentalstudio zusammen mit Jürgen Ruck und dem Akkordeon Orchester Freiburg unter der Leitung von Volker Rausenberger. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Uraufführung des Gitarrenstücks "Katalog der Schwingungen", gibt das Video.

Mehr Details zum Konzert finden Sie hier:

Sonntag, 02. Juli 2023 , 19 Uhr

SWR Studio Freiburg, Foyer

Christian Billian (*1973)

Adagio aus der Tango-Suite

für Streichquartett (2021)

Bearbeitung für das Freiburger Akkordeon Orchester UA



Katalog der Schwingungen (2007-10 und 2017-2020) UA

Teil 1 – Fingerabdrücke

Teil 2 – Verschiebungen



Breathing (2022) UA



Katalog der Schwingungen

Teil 3 – Zwischengesang



Clashes and waves (2023) UA



Katalog der Schwingungen

Teil 4 – Räume

Teil 5 – Schlag auf Schlag



Lueget vom Berg ins Tal (2015)

Mitwirkende:

Jürgen Ruck, Gitarre

Freiburger Akkordeon Orchester

Volker Rausenberger, Leitung

SWR Experimentalstudio:

Joachim Haas, Christian Billian, Klangregie

16. Juni 2023

Komponist Christian Billian sowie Klangregisseure Joachim Haas und Daniel Miska proben "Katalog der Schwingungen" SWR

Mit einer langen Vorlaufzeit wird es nun endlich sehr konkret. Christian Billians neue Komposition "Katalog der Schwingungen" für Gitarre (Jürgen Ruck) und Live-Elektronik wurde im SWR Experimentalstudio für das Konzert am 2. Juli 2023 im SWR Studio Freiburg geprobt .

Gitarrist Jürgen Ruck bei der Probe zu Christian Billians "Katalog der Schwingungen" SWR

Dabei ist Christian Billian, der selbst auch Gitarrist ist, nicht nur der Komponist, sondern auch an der Klangregie tätig. Ein sehr anspruchsvoller Part, denn gleichzeitig werden Raumklangbewegung und Klangumformungen über ein iPad gesteuert, Samples getriggert und unterschiedliche elektronische Prozesse ausbalanciert, die die klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten der Gitarre erweitern. „Das muss ich tatsächlich noch richtig üben“, sagt er grinsend – man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben ;-).

Christian Billian steuert Raumklangbewegung und Klangumformungen über ein ipad SWR

14. März 2023

Was früher das Welte-Mignon-Klavier oder das Player-Piano, das ist heute ein Midi-Flügel. Zum Einsatz kam dieser beispielhaft in der Komposition "AION" von Johannes Motschmann, die mit dem Ensemble Modern, Peter Tilling und dem SWR Experimentalstudio im Frankfurter LAB für ein Konzert in Bielefeld geprobt wurde. Im Video sieht man, wie sich die Tasten wie von Geisterhand bewegen ...

9. März 2023

Und schon wieder unterwegs! Dieses Mal probt das SWR Experimentalstudio Johannes Motschmanns "AION" für Ensemble und künstliche Intelligenz im Frankfurter LAB. Mit dabei: das Ensemble Modern und der Dirigent Peter Tilling. Die Proben dienen zur Vorbereitung des Konzerts am 10.03.2023, 20 Uhr, in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.

3. März 2023

Sieht so die Kammermusik der Zukunft aus?

Der Saxophonist Jean-Marc Bouchard spielt in Montréal, Klarinettistin Andrea Nagy im SWR Experimentalstudio in Freiburg, zu hören ist "Conversation in the Clouds" von Hongshuo Fan, der wiederum mit seinem Computer in Manchester sitzt und die Klänge quasi in Echtzeit steuert. Ausprobiert werden dabei erweiterte Möglichkeiten des Zusammenspiels, die der PC mittels KI generiert. Er reagiert auf das tatsächlich intonierte, indem er Material aus einem aufgenommenen Klavierwettbewerb bereitstellt, aus dem wiederum die Instrumentalisten auswählen. Und als ob das noch nicht genug wäre, werden die Bewegungen der Instrumentalisten durch Motion-Tracking in ein Video umgewandelt. Möglich wird dies dadurch eine spezielle Audioübertragung mit geringer Latenzzeit, so dass die Musik tatsächlich über tausende von Meilen gemeinsam erklingen wird. Ob das wirklich funktioniert, das wird am Samstag, 4, März überprüft. Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis!

Das Konzert ist Teil der Forschungsprojekts „Sounding Philosophy“, bei dem unter anderem die Grieg Akademie Bergen, das MNM Festival in Montréal sowie das SWR Experimentalstudio teilnehmen.

Klarinettistin Andrea Nagy bei Proben zu Hongshuo Fans "Conversation in the Clouds" SWR

7. Februar 2023

Ebenso zu Gast im SWR Experimentalstudio war dieser Tage der österreichische Komponist Johannes Maria Staud. Nach seinen Opern "Berenice" (2004), "Die Antilope" (2014) und "Die Weiden" (2018) entwickelt er zusammen mit Klangregisseur Michael Acker die Live-Elektronik zu seiner neuen Oper "Missing in cantu". Sie basiert auf der Vorlage "Eure Paläste sind leer" von Thomas Köck, einem jungen Österreichischen Schriftsteller. Die Oper spielt auf drei Zeitebenen, die collageartig ineinandergreifen. Dazu wurden im SWR Experimentalstudio zusammen mit Johannes Maria Staud für die Elektronik entsprechend unterschiedliche charakteristische Klänge entwickelt, die zum einen zur Figur und zum anderen zu den verschiedenen Zeitebene passen. Die Klänge werden zum Teil live generiert und können sich der Szene anpassen.

Die Oper ist ein Projekt des Deutschen Nationaltheaters Weimar und des Kunstfests Weimar unter Mitwirkung des SWR Experimentalstudios. "Missing in Cantu" wird am 2. September 2023 in Weimar uraufgeführt.

2. Februar 2023

Letzte Hand angelegt wurde dieser Tage im SWR Experimentalstudio an Annesley Blacks neue Komposition "fresh used goods" für Gitarrenduo und Live-Elektronik, die am 30. April beim Festival Acht Brücken | Musik für Köln uraufgeführtwird. Zu Gast im SWR Experimentalstudio nicht nur die kanadische Komopinistin, sondern auch das Gitarrenduo Ruben Mattia Santorsa und Adrian Pereyra.

