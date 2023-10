Das neue Album „Licht“ mit Anna Lucia Richter und Ammiel Bushakevitz

"Die schönsten - und die süchtig machenden - Momente sind die, in denen sich die Zeit öffnet", sagt Anna Lucia Richter, "wo, eine Dimension aufgeht, von der man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt." Hineingeboren in eine Musikerfamilie, aufgewachsen im Mädchenchor des Kölner Doms, hat sich Anna Lucia Richter schon sehr früh für ein Leben als Sängerin entschieden, zunächst als Sopranistin, vor drei Jahren wechselte sie ins Mezzosopran-Stimmfach. Sie ist Anfang 30, hat aber bereits mit einer beachtlichen Zahl von erstrangigen Dirigenten und an großen Opernhäusern gearbeitet. In der Sendung stellt sie ihr neues Album "Licht" vor, das sie beim SWR aufgenommen hat, erzählt von ihrem Stimmfachwechsel und verrät, was man als klassische Sängerin von Größen wie Frank Sinatra und Nina Simone lernen kann.