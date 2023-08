per Mail teilen

Heute steht das Wort Rümlingen für das einzige Musikfestival, bei dem sich das Publikum den Kunstgenuss erwandern muss. Entweder in den Wäldern oder auf den satten Wiesen rund ums Dorf.

14 Ballons für 14 Künstler*innen

Festes Schuhwerk bitte, denn morgens um halb 6 beginnt der Aufstieg auf einen Hügel oberhalb des Monte Verità, ein echtes Berglein, wo damals Isadora Duncan im Morgengrauen ihren Ausdruckstanz entwickelte.

Beim Sonnenaufgang um 06:03 Uhr steigen 14 Ballons aus riesigen, dadaistischen Hüten hinauf in die klare Luft, 14 Stück sind es, weil es 14 Künstlerinnen und Künstler sind, die in den nächsten Tagen ihre eigenen Utopien beschwören werden. Ein jeder Ballon zieht einen langen raschelnden Schwanz hinter sich in die Höhe. Und verschwindet im Nichts.

Lukas Berchtolds „Balladrum“. Eine Installation für Frühaufsteher bei Sonnenaufgang. Pressestelle Kathrin Schulthess

Aktuelle Fragen

Da fliegen sie hin, die grauen Ballons mit den Papierschwänzen. Ebenso schnell verweht wie die Hirngespinste vor 100 Jahren? Was erwartet uns, das fröstelnde Publikum in den ersten Sonnenstrahlen auf der Bergspitze, in den nächsten Tagen? Sind noch Reste der alten Geister von damals da? Haben sie noch Inspiration? Brauchen wir sowas heute noch?

„Man glaubt es fast nicht, wie aktuell diese Fragen sind. Wir sind keinen halben Millimeter weiter als vor 120 Jahren. Das Klima wird grad gegen die Wand gefahren, der Nationalismus keimt wieder – es ist extrem wichtig, find ich sogar.“

Geisterbeschwörung auf dem Berg

Das Festival Rümlingen ist – auch jetzt im Tessin – ein Festival in der Natur und damit ein Fest der leisen Töne. Bei der Klangwanderung durch das Onsernonetal, das geht von Ascona aus weit hinein in die Tessiner Berge. Oder bei der Geisterbeschwörung auf dem Monte Verità.

Manos Tsangaris: Close Up – lontano (2023). Geisterbeschwörung beim Festival Rümlingen 2023. Pressestelle Ketty Bertossi

„Rückzug“ zu harmlos?

Es ist reizvoll, über Lebensformen nachzudenken, die nicht dem generellen Normativ entsprechen. Das haben die Aussteiger damals gemacht, hier vor 100 Jahren mit ihren Gedichten und Lichtluftbädern und Ausdruckstänzen.

Auf deren Spuren befinden sich im Tessin die Komponistin Isabel Mundry, der Performancekünstler Lukas Berchtold, die Komponisten Manos Tsangaris oder Leonardo Nevari.

José del Avellanal Carreños „Mountain of truth“ auf dem Monte Verità Pressestelle Ketty Bertossi

Das ist reizvoll. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo das Modell ‘Rückzug’ zu harmlos ist: eine Insel zu schaffen und dort Utopia aufzubauen. Aber auch das ist nur einer von vielen Gedanken, die einem so durch den Kopf wandern beim leisen, vielschichtigen Festival Rümlingen im Tessin.