Endlich Sommerwetter und endlich wieder Kultur live erleben! Also runter von der Couch, genug gestreamt, zurück ins echte Leben! Unsere Eventtipps bieten natürlich nur ein kleine Auswahl der zahlreichen Sommerkulturprogramme, die zur Zeit in vielen Städten und Regionen laufen.

Imago agefotostock

Festival „Stuttgart am Meer“

Was gibt es Schöneres als in einer lauwarmen Sommernacht bei guter Musik, einem Gläschen Wein, einer launige Portion Kultur und Strandfeeling den Ausblick auf das Stuttgarter Stadtpanorama zu genießen? Zugegeben: das mit der lauen Sommernacht wird schwierig, aber Düne und Dschungel sind kein Problem. Das Festival „Stuttgart am Meer“ vor dem Stuttgarter Stadtpalais bietet bis zum 12. September ein täglich wechselndes, buntes Programm.

Mitten im Großstadtgetümmel gibt es Kräuterworkshops, Yoga, Grillen – auch in veganer Variante - und Wein-Tasting. Das Pop-Büro lädt montags zur Session „Live vor den Dünen“, die Outdoor-Ausstellung „Einfach grün – Greening the city“ gibt Tipps zur Stadtbegrünung, die „Quellen Galerie Ausstellung“ bringt Kunst und Wasser auf einen Nenner. Für Dünenstücke, Dschungelzimmer und Wasserrutsche werden Time-Slots vergeben. Man sieht sich zum Plausch auf der Düne!

Silke Arning, SWR2 Landeskultur Baden-Württemberg

Festival Stuttgart am Meer: Yogaworkshop im Freien Pressestelle StadtPalais – Museum für Stuttgart

Schlosslichtspiele Karlsruhe

Vom 18. August bis zum 3.Oktober erleuchten wieder die Schlosslichtspiele das Karlsruher Schloss. Dessen über 150 Meter lange Fassade ist einfach eine gigantische Open-Air- Leinwand! ZKM-Chef Peter Weibel sucht jedes Jahr kreative Licht- und Klangkünstler*innen aus aller Welt aus, die oft speziell für Karlsruhe aufwendige Projektionen erarbeiten. Da kann man dann bestaunen, wie dank modernster Lasertechnik die Schlossmauern in Wasserfluten versinken, plötzlich zusammenbrechen oder in eine futuristische Stadt verwandelt werden.

Vor der Corona-Pandemie konnte man sich das Ganze gemütlich von einer Picknickdecke aus anschauen und sich zum allabendlichen Spektakel mit Freunden verabreden. In diesem Jahr darf man nicht vor dem Schloss sitzen, dafür soll es, über die ganze Innenstadt verteilt, mehrere Leinwände geben, auf denen die Lichtkunst zu erleben ist. Also quasi „Lichtkunst to go“. Und wer nicht nach Karlsruhe kommen kann, findet die Shows auch im Internet.

Marie-Dominique Wetzel, SWR2 Landeskultur Baden-Württemberg

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe 2019 dpa Bildfunk Uli Deck

Mainzer Theaterspaziergang „Nebenan“

Mein Theatertipp für diesen Sommer heißt „Nebenan“ und passt hervorragend zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Auf einem eineinhalbstündigen Spaziergang durch die Mainzer Innenstadt halten die Teilnehmer*innen sieben Mal an, um sich verschiedene Spielszenen anzuschauen. An jeder Station lernt man besondere jüdische Frauen kennen, die seit dem 14. Jahrhundert in Mainz gelebt haben – darunter eine Ärztin, eine Juristin, zwei Sängerinnen und eine Polizei-Assistentin. Es gefällt mir, dass Geschichte hier lebendig und unterhaltsam erzählt wird. Dafür sorgen die Mainzer Regisseurin Claudia Wehner und ein 18-köpfiges Ensemble mit kleinen Theaterszenen, Liedern und Texten vor historischer Kulisse. Vorstellungstermine: 19./ 26. September und 3. Oktober. Karten nur im Vorverkauf über die Mainzer Kammerspiele.

Hannegret Kullmann, SWR2 Landeskultur Mainz

Die SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer sind Unesco-Weltkulturerbe picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Festival „concepts of doing“ in Herrischried

Mein musikalischer Ausflugstipp für den Sommer: Herrischried! Auf 900 Meter Höhe, im wilden Hotzenwald, lässt es sich in diesen Wochen nicht nur herrlich wandern, am letzten Augustwochenende (27. und 28. August) gibt es dort auch Wildes auf die Ohren. Beim Festival „concepts of doing“ sind international renommierte Improvisator*innen wie der Saxofonist John Butcher, der Pianist Agustí Fernández oder die Perkussionistin Robyn Schulkowsky zu Gast – zwischen oder nach den Konzerten kann man sich die Füße in der Murg abkühlen.

Julia Neupert, SWR2 Musikredaktion Jazz