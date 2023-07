Pulp Fiction und Co. – Tarantinos Leidenschaften

Der „Raiders March“ begleitet Indiana Jones (und Harrison Ford) seit über 40 Jahren. Unserem Score Snacks-Indy kommt seine Titelmelodie mittlerweile leicht eindimensional vor …

Trotzdem kennt das Thema jedes Kind. Es erinnert uns an unwegsames Gelände, an Abenteuer und an Mut. John Williams hat es in den 80ern geschafft, das Genre der Abenteuerfilmmusik neu zu beleben. Malte erklärt uns, wieso das so gut funktioniert und wieso Indy auch in seinem neuen Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der am 29. Juni in die deutschen Kinos kommt, nicht darauf verzichten kann.



Film: Jäger des verlorenen Schatzes (1981), Indiana Jones und das Rad des Schicksals (2023)

Regie: Stephan Spielberg, James Mangold

Musik: John Williams



Host: Malte Hemmerich

Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecher: Wolfgang Pampel

Redaktion: Chris Eckardt und Henriette Schreurs

Assistenz: Anika Kiechle